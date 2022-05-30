特教生戳鼻頻掙扎 民眾黨嘉市主委號召捐600唾液快篩

本土疫情嚴峻，本身醫師的民眾黨嘉市黨部主委吳亭蓁，有感患雷特氏症女兒戳鼻子快篩不易，很多特教生做快篩「彷彿要打一架」，下訂搶到600劑唾液快篩、另購200劑鼻腔快篩，獲多個扶輪社響應捐款，今贈給市長黃敏惠、嘉義特教學校，黃敏惠說，盼社會共同關注特教生、弱勢家庭及街友需求。

吳亭蓁說，她5歲多女兒患的雷特氏症，屬突變基因疾病，發病會退化，也難以自行站立，同病症的長大都坐輪椅甚至臥床，智力停留1歲以前；一般孩子做鼻腔快篩就很不舒服，她幫孩子做快篩時，更是掙扎、採樣困難重重。

她指出，特教生無法理解做鼻腔快篩意義，且不少邁入國中的年紀，力氣不小，做快篩常引發肢體衝突「像打一架」，得知需求後便詢問購買管道，先確定大量訂購有貨，再發起「捐唾液快篩試劑，幫助特敎學童」詢問有無願意支持；由於唾液目前仍搶手，訂到價格還比市面貴一些。

今民眾黨嘉市黨部捐贈給嘉義特教學校、嘉市府，給嘉特300劑唾液快篩、200劑鼻腔快篩，市府則200劑唾液快篩，其中200劑指定捐教育處，給國中小的特教生，100劑給社會處用於弱勢家庭、遊民。

嘉特校長陳錫輝說，感謝民眾黨嘉市黨部主委吳亭蓁行醫濟世外，看到社會弱勢族群的需要，也感謝前會長孫文昌促成捐贈，身障學童需要更容易的採檢方式來快篩，唾液快篩就不必讓身障孩子經歷痛苦的採檢。

市長黃敏惠說，「善良的力量需要大家共同延續及守護」，感謝民眾黨號召及各界慷慨解囊，共同關注嘉市特教生、弱勢家庭及街友的需求，市府會用最嚴謹態度面對疫情。