快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

阿勃勒花開 朴子溪自行車道變身「黃金隧道」

中央社／ 嘉義縣30日電

阿勃勒花正開，將嘉義縣朴子溪自行車道六腳田園段變身「黃金隧道」，一串串金黃花穗在風中搖曳，微風輕拂黃金花瓣紛飛，浪漫指數破表。嘉縣文觀局歡迎大家前來遊玩。

嘉義縣文化觀光局企劃科長沈雅茹今天告訴中央社記者，5、6月是金黃鮮豔的阿勃勒綻放季節，曾被票選為全台最美自行車道之一的嘉義縣朴子溪自行車道，是最佳賞花點。

沈雅茹說，朴子溪自行車道「六腳田園段」，車道兩旁種植將近450公尺長的阿勃勒樹，每到開花期，一串串金黃花穗在風中搖曳，浪漫指數破表，彷彿成了「黃金隧道」。

朴子溪自行車道總長25公里，從蒜頭糖廠蔗埕文化園區出發，經過全台最長的六家佃長壽吊橋，一路可騎到東石漁人碼頭。沈雅茹說，目前正值稻米成熟期，在此騎腳踏車，也可以欣賞到連綿不絕的黃金稻穗，起風時就像金黃的波浪在大地抖動。

端午節連假，文觀局推薦遊客到朴子溪自行車道遊玩，順道參觀周邊的故宮南院、蒜頭糖廠和用九柑仔店。故宮南院正展出「謎樣景泰藍」與「花樣何處來」2檔年度大型特展。

朴子溪 車道 自行車

延伸閱讀

精華影輯／用雙腳體驗全球十大自行車道 環日月潭欣賞世界級美景

荷蘭自行車大國是如何煉成的？（一）：交通正義的百年故事

停駛46年 糖鐵台南下營十六甲車站重新活化為鐵道公園

一年一度最美夢幻黃金雨！ 虎頭埤「阿勃勒花季」5/21浪漫登場

相關新聞

郵差染疫陸續歸隊 麻豆郵局最遲下周恢復正常投遞作業

台南麻豆郵局上周驚傳多名郵差確診，影響郵務投遞作業，不少民眾反應收信速度，麻豆郵局坦言，上周一度影響投遞作業，隨著郵差陸...

白沙屯媽祖超魅力 業者備2000包祈福鹽索取一空

台灣守護文創公司上周在白沙屯媽祖回鑾時，準備2000包粉紅超跑祈福鹽與外界結緣，迅速被熱情信眾索取一空，業者陳仁昌今表示...

嘉縣清潔隊每年修枝廢木多達600噸 議員建議補購碎木機

嘉義縣環保局與縣內18鄉鎮公所定期修剪路樹，每年產生約600多噸廢木，議員林緗亭建議縣府，補助各鄉鎮公所購置碎木機，讓廢...

嘉市吳鳳南路這路口機車免待轉 中山路依然不放行

不少機車族爭取不待轉，台灣基進嘉義黨部透過市議員蔡文旭，針對軍輝路要轉入吳鳳南路路口，與市府會勘後，獲同意不強制兩段式左...

特教生戳鼻頻掙扎 民眾黨嘉市主委號召捐600唾液快篩

本土疫情嚴峻，本身醫師的民眾黨嘉市黨部主委吳亭蓁，有感患雷特氏症女兒戳鼻子快篩不易，很多特教生做快篩「彷彿要打一架」，下...

南市新建管系統率先無紙化 將資料轉化成資訊

台南市政府配合內政部營建署數位建築創新應用服務建置計畫，完成新建築管理系統雲端架構發展成果及試辦工作，今天率先試辦上線成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。