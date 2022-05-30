阿勃勒花開 朴子溪自行車道變身「黃金隧道」

阿勃勒花正開，將嘉義縣朴子溪自行車道六腳田園段變身「黃金隧道」，一串串金黃花穗在風中搖曳，微風輕拂黃金花瓣紛飛，浪漫指數破表。嘉縣文觀局歡迎大家前來遊玩。

嘉義縣文化觀光局企劃科長沈雅茹今天告訴中央社記者，5、6月是金黃鮮豔的阿勃勒綻放季節，曾被票選為全台最美自行車道之一的嘉義縣朴子溪自行車道，是最佳賞花點。

沈雅茹說，朴子溪自行車道「六腳田園段」，車道兩旁種植將近450公尺長的阿勃勒樹，每到開花期，一串串金黃花穗在風中搖曳，浪漫指數破表，彷彿成了「黃金隧道」。

朴子溪自行車道總長25公里，從蒜頭糖廠蔗埕文化園區出發，經過全台最長的六家佃長壽吊橋，一路可騎到東石漁人碼頭。沈雅茹說，目前正值稻米成熟期，在此騎腳踏車，也可以欣賞到連綿不絕的黃金稻穗，起風時就像金黃的波浪在大地抖動。

端午節連假，文觀局推薦遊客到朴子溪自行車道遊玩，順道參觀周邊的故宮南院、蒜頭糖廠和用九柑仔店。故宮南院正展出「謎樣景泰藍」與「花樣何處來」2檔年度大型特展。