南市新建管系統率先無紙化 將資料轉化成資訊

台南市政府配合內政部營建署數位建築創新應用服務建置計畫，完成新建築管理系統雲端架構發展成果及試辦工作，今天率先試辦上線成果及經驗分享，吸引各縣市政府人員參加，期讓全國各主管建築機關都採用新的雲端架構。

市府表示，因應營建署發展「全國建築管理資訊系統」，建置建築執照電子化作業、推動建築管理智慧化服務，工務局配合發展建置新建築管理系統雲端架構，帶頭數位化，積極參與系統推廣上線試辦工作，今年初已實體及線上雙軌收件作業，6月1日全面上線。

台南市政府成為新建管系統全國「無紙化」進程的首站，工務局也利用此契機，建置建造執照及申請施工勘驗「無紙化」審查系統。此申請方式將紙本審查改為線上審查，大大增加便利性。營建署進一步建置雲端建築管理系統，更可有效的「將資料轉化成資訊」，利於線上審查。

工務局表示，雲端申請管理方式追求透明、便利、快速，將行政進度主動通知、流程時間明確記錄以及施工中建案位置地圖化呈現，達到資訊透明、遠距離零接觸對圖、線上通知復查，更便利服務及執照資料調閱，讓公務使用更快速。