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嘉縣水產精品加值產業園區夯 14坵塊剩1下月底標售

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣水產精品加值產業園區建於前年7月，是全國首座水產專屬產業園區，公共設施面積約8.96公頃。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水產精品加值產業園區建於前年7月，是全國首座水產專屬產業園區，公共設施面積約8.96公頃。圖／嘉縣府提供

嘉義縣布袋鎮是西部沿海水產養殖、加工、運輸和集散重要基地，許多廠商引頸期盼水產精品加值產業園區，經3次公告標售，14筆土地已售出13筆，剩餘1筆土地於下月30日前，受理第四次標售申請。

水產精品加值產業園區建於前年7月，是全國首座水產專屬產業園區，公共設施面積約8.96公頃，其中可售產業用地14坵塊、面積合計5.4491公頃，前3次標售申購踴躍，計售出13坵塊，僅剩餘1坵塊土地，縣府農業處表示，符合水產加工及保藏業、水產品批發業主可申購。

嘉義縣府農業處表示，沿海養殖白蝦、文蛤、烏魚及牡蠣等規模都名列前茅，是國內重要漁業產銷節點；尤其新塭地區沿台17線旁，虱目魚加工廠林立，全國逾6成虱目魚產品在此集散，台61線濱海快速道路串連各交通網交通便利。

嘉義縣養殖生產區發展協會執行長陳泓碩說，沿海地區中小型產銷班多對水產精品加值產業園區有濃厚興趣，希望進駐成立初級加工場，但礙於單坵塊面積過大，沒有足夠資金投資而卻步，建議農業處可分科土地後標售。

縣長翁章梁說，嘉義縣轉型農工大縣，多元產業群聚發展，而開發水產精品加值產業園區，不僅是農工大縣的一塊拼圖，也會是雲嘉南沿海漁業產銷軸心，絕對值得投資。

農業處補充，相關標售公告及手冊，可在嘉義縣政府網站下載（網址： https://bit.ly/3asiPKb ）。

嘉義縣水產精品加值產業園區建於前年7月，是全國首座水產專屬產業園區，公共設施面積約8.96公頃。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水產精品加值產業園區建於前年7月，是全國首座水產專屬產業園區，公共設施面積約8.96公頃。圖／嘉縣府提供

嘉義 翁章梁

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