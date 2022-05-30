中華醫大教授鄭博真創作黑熊鯨豚繪本 扎根動保教育

中華醫事科大幼兒保育系教授鄭博真以台灣黑熊和小虎鯨擱淺救援事件為主角，編寫「再見啦！小黑熊妹仔」、「回家吧！小虎鯨安安」原創繪本，要讓生態及動物保育的觀念從小扎根，日前出版立即成為華醫附設幼兒園小朋友聽故事的最愛，「鄭爺爺」說繪本時間老小同歡，傳達學習生態保育的重要。

鄭博真表示，「再見啦！小黑熊妹仔」來自3年多前花蓮南安熊事件啟發，當時媒體及網路社群討論沸沸揚揚，後來又從閱讀「黑熊媽媽」黃美秀老師的作品「小熊回家」，了解她多年來投入黑熊保育的艱辛與毅力，感動與敬佩之餘，決定也要為台灣野生動物保育盡一份心力，展開繪本創作，希望動物保育的教育從小做起。

他說，「回家吧！小虎鯨安安」繪本，也是經常從新聞報導得知台灣沿海鯨豚擱淺，但一般社會大眾對鯨豚擱淺與救援知識卻相當缺乏，希望透過繪本指引大眾建立正確救援知識，也對幼兒做淺顯易懂海洋生態教育。

鄭博真表示，野生動物保育實際案例的本土原創繪本很少，尤其是台灣黑熊。南安小熊照養與野放訓練，是台灣首度照養與野放野生小熊的故事，也是台灣人與黑熊共同寫下的愛的故事，為黑熊的照養與野放訓練留下典範。繪本可作為幼兒園與小學黑熊保育教育的參考讀物。

「回家吧！小虎鯨安安」敘說小虎鯨救援的真實故事以及鯨豚擱淺與救援的科普知識。為台灣在鯨豚擱淺救援與野放、海洋生態保育的努力留下見證，也作為鯨豚保育的補充教材，期能建立孩子從小對於鯨豚保育基本認知。

兩部繪本出版後林務局、動物保育界、海洋生物暨鯨豚研究學界推薦，鄭博真也用課餘時間把繪本帶到幼兒園，以生動故事引導小朋友、個個專注傾聽，並不時發問。