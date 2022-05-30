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促銷鳳梨結合休閒農場 台南市府號召業者端午推折扣
台南市政府農業局配合鳳梨產季與端午節連假，號召台南柳營、官田、新化、大內、下營、龍崎、北門等地知名休閒農場、田媽媽餐廳今天推出鳳梨、竹筍等在地食材製作的餐點促銷，各地民眾前來用餐有特別折扣；市政府還分送各業者2700台斤的關廟鳳梨、免費給各地遊客品嘗。
農業局農會輔導科長王仁志表示，疫情影響設有餐廳的休閒農場及田媽媽用餐人數減少，為提升消費者來店消費意願，市府特別與業者合作，推出6月1日至5日端午節連續假期促銷方案，邀請各地民眾到台南旅遊、到休閒農場及田媽媽餐廳用餐，除享有折扣外，請消費者免費品嘗台南當季優質農產品鳳梨，又可在寬廣的農業田園旅遊，一舉數得。
農業局長李建裕指出，台南農業休閒產業因疫情來客數驟減，許多客人少掉七八成、嚴重影響農業收益，為提升到台南遊客也能多到休閒農場及田媽媽餐廳，特別與業者合作，只要在5天端午節連假到設有餐廳的休閒農場及田媽媽消費享折扣、「黃偉哲市長請消費者吃台南當季在地富勝名的關廟金鑽鳳梨，更可品味台南休閒農業產業之美」。
這次參加促銷業者有南元休閒農場、台南鴨莊農場、大坑農場、走馬瀨田媽媽草香餐坊、官田美食餐廳、田媽媽鵝鄉園餐廳、采竹香食堂、王家燻羊肉食坊及北門嶼輕食風味餐廳等9家，每家料理各有特色；農業局掛保證「值得推薦，更值得全國民眾前來品嘗在地特色料理，一定會讓吃過的消費者回味無窮，想一吃再吃」。
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