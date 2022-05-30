南區西門健康立體停車場預計7月底啟用

台南市區停車格位需求殷，市府向中央爭取前瞻經費興建「南區西門健康立體停車場」已完工，預計7月底啟用，市長黃偉哲今天前往視察，他說，總經費9千3百多萬元，還好是趕在去年初動工，若再晚點，經費將更多。

黃偉哲表示，西門健康立體停車場是南市前瞻計畫中第1座立體停車場，可提供102個汽車停車格及40個機車停車格，此區周邊寸土寸金，停車空間缺乏，市民及遊客常找不到停車位，有停車場之後，可以紓解大眾對於停車場停車空間的需求，是CP值超高的停車場。

他說，西門健康立體停車場鄰近五妃廟、藍晒圖及新光三越等商業熱區，為周邊500公尺範圍內唯一停車場用地，很感謝副總統賴清德擔任市長、還有行政院秘書長李孟諺擔任代理市長期間，積極在前瞻計畫中爭取到預算，現在已經完工，即將落成，未來將可提供市民更加優質、便利的停車空間與環境，讓生活機能更完善，吸引周邊住宅及商業發展。