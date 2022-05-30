南區西門健康立體停車場預計7月底啟用
台南市區停車格位需求殷，市府向中央爭取前瞻經費興建「南區西門健康立體停車場」已完工，預計7月底啟用，市長黃偉哲今天前往視察，他說，總經費9千3百多萬元，還好是趕在去年初動工，若再晚點，經費將更多。
黃偉哲表示，西門健康立體停車場是南市前瞻計畫中第1座立體停車場，可提供102個汽車停車格及40個機車停車格，此區周邊寸土寸金，停車空間缺乏，市民及遊客常找不到停車位，有停車場之後，可以紓解大眾對於停車場停車空間的需求，是CP值超高的停車場。
他說，西門健康立體停車場鄰近五妃廟、藍晒圖及新光三越等商業熱區，為周邊500公尺範圍內唯一停車場用地，很感謝副總統賴清德擔任市長、還有行政院秘書長李孟諺擔任代理市長期間，積極在前瞻計畫中爭取到預算，現在已經完工，即將落成，未來將可提供市民更加優質、便利的停車空間與環境，讓生活機能更完善，吸引周邊住宅及商業發展。
交通局長王銘德指出，停車場位於南區西門路與健康路交岔路口西北側，屬於南區與中西區住宅與商業繁盛發展區域，基地原先僅做平面停車場使用，經周邊停車供需調查後，平均供給確實不足，且尖峰停車使用率超過100%，因此興建立體畫停車場，增加供給量。停車場面積1236平方公尺，採地上4層的建築設計，並導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車空間。
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