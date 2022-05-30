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台南東山農會拍賣冠軍咖啡豆 每公斤1萬元標售
台南市東山區農會日前首度舉辦冠軍精品咖啡拍賣會，以每公斤1萬元高價拍出，再度打響東山咖啡知名度，市府農業局也循往年將東山區前三名生豆推薦送美國咖啡品質協會爭取國際權威精品級認證。
這項評鑑上周出爐，共有東山在地咖啡農種植的25支咖啡生豆參評鑑，特等獎-御香咖啡園、陳建源85.98分，頭等獎-金讚咖啡農莊園、葉明讚85.64分，金質獎-大鋤花間咖啡生態農場、郭雅聰 84.96分。
而東山區農會首度辦理分享媒合會，以杯測方式，將今年度評鑑達80分的精品生豆共計24支，提供買家品測，特等獎以拍賣方式競標，最終以每公斤1萬元，共4公斤售出，其餘生豆以不同獎列區分訂價，現場買氣熱絡。
擔任拍賣官的東山農會總幹事余淑琴說，今年評鑑邀請咖啡農友與商家現場進行品測，經過乾香、濕香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等綜合考量，讓買家購買屬意的精品咖啡豆。
台南市長黃偉哲、農業局長李建裕表示，每年都將前三名生豆薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威精品級認證（Q Certificate），自2013年辦理咖啡評鑑，已累計24支生豆獲得國際級認證，感謝農友對品質堅持不懈，讓更多人看到台南（東山）咖啡，今年陸續還有咖啡分享會、咖啡莊園自家烘焙大賽及咖啡節產業文化活動。
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