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嚇人！台南蚵棚1年至少50萬支竹 禁用保麗龍浮具再緩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市推動使用EPP材質浮具，蚵農反映不佳，暫緩禁用保麗龍浮具。記者鄭惠仁／攝影
台南市推動使用EPP材質浮具，蚵農反映不佳，暫緩禁用保麗龍浮具。記者鄭惠仁／攝影

台南市府原計畫今年修改淺海浮筏式牡蠣養殖管理條例，禁用保麗龍浮具，卻因EPP聚丙烯發泡材質浮具，沒有比保麗龍好，決定暫緩修改，以維蚵農生計。環保團體表示，大陸、韓國、日本都禁用發泡材質浮具，台灣也應跟進，改用硬體塑膠浮具。

台南每到5、6月間蚵的養殖收成尾聲，隨著西南氣流的增強以及蚵棚被拖到岸邊，保麗龍發泡材質浮具就會碎裂散落在沙灘上，或是在海上漂流，除了造成汙染也影響海洋生態，為此市府向漁業署爭取經費補助蚵農採用EPP聚丙烯及PE塑膠浮筒材質浮具，但實施2年來，蚵農反映EPP浮力不夠且會碎裂，沒有比保麗龍好；倒是EP塑膠材質耐碰撞，沒有碎裂問題。

農業局近海及漁港管理所長表示，原欲在今年市議會定期會提出修訂淺海浮筏式牡蠣養殖管理條例，未來禁用保麗龍，但考慮到蚵農生計，暫緩修訂，仍可用保麗龍，但積極鼓勵蚵農使用硬體塑膠材質浮具。

台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，全市1年牡蠣養殖至少要使用50萬支竹子，目前正試驗無須浮具的HPPE高密度聚乙烯浮具，這是未來要走的方向。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，大陸、日本、韓國的牡蠣養殖都禁用發泡材質浮具，都要求使用硬體塑膠浮筒，15年前他們推海廢活動時就提出，現在這些參加活動的學生、孩子都已出社會或是讀大學，期待市府加快腳步，用硬體塑膠代替保麗龍等發泡材質浮具。

保麗龍 台南 蚵棚

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