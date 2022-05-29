嘉縣兒童BNT縣籍優先外縣市碰壁 「怕排擠設籍兒童」

兒童BNT疫苗引發搶打，嘉義縣政府規畫進入校園施打對象僅限嘉縣籍、診所也以縣籍兒童優先，傳出有嘉市家長碰壁；嘉市府昨呼籲「鄰近縣市的醫療院所，不要拒絕其他縣市的孩子接種」，縣府指出，因較快開始施打，但嘉縣醫療資源並非便利，為保障縣民、最快速度拉升防護力，才如此規定。

縣府衛生局表示，原本規畫進入國小校園施打、診所施打，都要同步啟動，診所卻陸續接獲有外縣市家長打電話來預約，考量因為嘉縣不像都會型縣市，診所的資源並不便利，憂心縣民長途抵達診所卻沒得打，才認為，不能因其他縣市開打較慢，就來搶疫苗、造成縣民接種困難，會不公平。

縣府衛生局指出，目標是用最快的速度，把防護力拉升，所以進入校園接種的方式會最快，規畫巡迴各個鄉鎮施打，到今天為止，其他還在猶豫的家長、滿5歲還未上國小的學童，明天起就前往診所打，不過診所依然秉持縣民優先，「不要被其他縣市打走，讓嘉縣出現民怨」。

縣府統計，5到11歲兒童總計有2萬115人，截至昨天1萬5090人打過莫德納或BNT，還未打的約5025人；首波BNT兒童疫苗獲撥配8500劑，巡迴校園施打還充足，中央明天會再配發。

嘉市府衛生局表示，今天診所施打兒童BNT疫苗，應已較沒有預約不到的情況，目前首批獲8500劑疫苗，明天中央會再到貨4500劑，不過符合接種資格達1萬7000人，會持續向中央爭取。

市府衛生局昨呼籲，請優先把社區接種的機會讓給5到6歲未上小學的兒童，市府明天起到6月7日進入國小校園接種兒童BNT疫苗，會在最短時間內完成，依校園排程一定打得到，也呼籲鄰近縣市的醫療院所，不要拒絕其他縣市的孩子接種疫苗，讓群體防護力能夠提升。

市府衛生局今解釋，沒特定指哪個縣市，「大家都是生活共同圈，希望各縣市都可以幫有需要的孩子打疫苗，盡快提高群體保護力」。 嘉義縣政府規畫進入校園施打對象僅限嘉縣籍、診所也以縣籍兒童優先。圖／嘉義縣政府提供

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