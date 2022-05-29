台18原起點設碑延宕 卡在中央地方由誰施作？明協調會

嘉義市84名里長全數連署台18線原點回復到博東路和忠孝路交會口，獲允諾設永久性地標，卻沒進展，市議員鄭光宏上月議會提案盼盡速設置，據指出，疑中央、地方談不攏由誰規畫並施作；市府指出，明將由立委洪孟楷開協調會，公路總局第五區工程處表示，沒堅持一定要誰做，都願意配合。

市府交通處表示，當年市長黃敏惠將林森里長王廣禮發起的連署書，寄給時任交通部長林佳龍，就展開協調，考量因台18線屬省道、由中央管轄，中央來施作地標才能彰顯權威性，但市府也「絕不會怕做事」。

交通處也說，明天會提出3個建議，包括台18線起點永久性紀念碑應由中央出資、施作及養護，還有交通部相關電子地圖，要標註台18線原起點，另，地方依然希望台18線起點實體回歸博東路和忠孝路口，請持續研議如何更改里程等。

「沒有堅持一定要誰做！」第五區工程處副處長黃威龍說，2020年底就邀市府及地方民代協調，地點確定設在忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶，只是去年2月再次拜會市府後，對設置的「型態」、「量體」還無具體方案，會加快協商，趕緊先確定形式，至於中央或地方施作，都願意配合。

嘉義市長黃敏惠日前參加軍輝橋改建動土典禮，提及台18線阿里山公路的起點，希望能將起點回到北門車站，回到嘉市、跟阿里山鐵道一起，此為重要文化資產，雖改變困難，籲仍要把歷史記錄下來。

市議員鄭光宏建議，公路總局主辦做紀念碑是理所當然，市府代辦也沒不好，反而可融入地方需求元素，較有彈性、設計的空間，或者交通部給予基本設計需求，市府代為發包，畢竟難是難在設計，總不能一直在這問題打轉。