快訊

要當媽了？孫藝真新照疑似小腹隆起 網友驚呼懷孕了

疫情雙北緩降其他地區上升 陳時中：診所通報達6成

7縣市午後大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台18原起點設碑延宕 卡在中央地方由誰施作？明協調會

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市84名里長全數連署台18線原點回復到博東路和忠孝路交會口，獲允諾設永久性地標，卻沒進展。記者林伯驊／攝影
嘉義市84名里長全數連署台18線原點回復到博東路和忠孝路交會口，獲允諾設永久性地標，卻沒進展。記者林伯驊／攝影

嘉義市84名里長全數連署台18線原點回復到博東路和忠孝路交會口，獲允諾設永久性地標，卻沒進展，市議員鄭光宏上月議會提案盼盡速設置，據指出，疑中央、地方談不攏由誰規畫並施作；市府指出，明將由立委洪孟楷開協調會，公路總局第五區工程處表示，沒堅持一定要誰做，都願意配合。

市府交通處表示，當年市長黃敏惠將林森里長王廣禮發起的連署書，寄給時任交通部長林佳龍，就展開協調，考量因台18線屬省道、由中央管轄，中央來施作地標才能彰顯權威性，但市府也「絕不會怕做事」。

交通處也說，明天會提出3個建議，包括台18線起點永久性紀念碑應由中央出資、施作及養護，還有交通部相關電子地圖，要標註台18線原起點，另，地方依然希望台18線起點實體回歸博東路和忠孝路口，請持續研議如何更改里程等。

「沒有堅持一定要誰做！」第五區工程處副處長黃威龍說，2020年底就邀市府及地方民代協調，地點確定設在忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶，只是去年2月再次拜會市府後，對設置的「型態」、「量體」還無具體方案，會加快協商，趕緊先確定形式，至於中央或地方施作，都願意配合。

嘉義市長黃敏惠日前參加軍輝橋改建動土典禮，提及台18線阿里山公路的起點，希望能將起點回到北門車站，回到嘉市、跟阿里山鐵道一起，此為重要文化資產，雖改變困難，籲仍要把歷史記錄下來。

市議員鄭光宏建議，公路總局主辦做紀念碑是理所當然，市府代辦也沒不好，反而可融入地方需求元素，較有彈性、設計的空間，或者交通部給予基本設計需求，市府代為發包，畢竟難是難在設計，總不能一直在這問題打轉。

王廣禮說，紀念碑一定要彰顯台18線在嘉義市，否則市府一直強調「阿里山入口在嘉義市」，就是必須森林鐵路、公路的起點都在嘉市，這樣才能說服別人，依然希望台18線起點能實體移回北門車站。

台18線公路要設永久紀念碑，地點目前選定嘉義市忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶。記者林伯驊／攝影
台18線公路要設永久紀念碑，地點目前選定嘉義市忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶。記者林伯驊／攝影
嘉義市84名里長全數連署台18線原點回復到博東路和忠孝路交會口，獲允諾設永久性地標，卻沒進展。記者林伯驊／攝影
嘉義市84名里長全數連署台18線原點回復到博東路和忠孝路交會口，獲允諾設永久性地標，卻沒進展。記者林伯驊／攝影
台18線公路要設永久紀念碑，地點目前選定嘉義市忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶。記者林伯驊／攝影
台18線公路要設永久紀念碑，地點目前選定嘉義市忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶。記者林伯驊／攝影

嘉義 交通部長 阿里山

延伸閱讀

大愛劇場感恩見面會 關懷失智症

歷史建物舊嘉市公所將活化 黃敏惠：步調慢但值得等待

嘉市專屬桌遊串聯飯店商家 提振疫情經濟

黃敏惠施政滿意度躍升五星 「要讓嘉義市不被遺忘」

相關新聞

台18原起點設碑延宕 卡在中央地方由誰施作？明協調會

嘉義市84名里長全數連署台18線原點回復到博東路和忠孝路交會口，獲允諾設永久性地標，卻沒進展，市議員鄭光宏上月議會提案盼...

台南國定古蹟大天后宮 外科手術創新方式修復鹽害壁畫

國定古蹟台南大天后宮32幅珍貴灰壁畫，耗費長達3年多的時間，終於在最近完成修護，解決長期鹽害的問題，台南市文化資產管理處...

不再只會說「大樹、老樹」 水道博物館為樹木「正名」

為園區樹木「正名」，台南山上花園水道博物館與山上區在地企業與崑山科大合作，斥資30多萬元製作78面專屬樹牌，具有設計感的...

嘉義縣奪7園冶獎 建設「有溫度」公共美學

嘉義縣今年在有建築界「奧斯卡獎」之稱的建築園冶獎評比中奪7獎，含4件公共建築景觀類、2件校園建築景觀類和1件社區文化景觀...

學校停課午餐食材無處去 農糧署允助轉供

雲林縣高中以下學校暫停實體課程至6月2日，營養午餐也暫停供應，停課2周卻衍生大批蔬果與食材無處消化，菜農與團膳食材供應商...

台南海岸滿布海廢 雇工清除

西南氣流過後，台南南區、安平及安南一帶海灘又見成堆蚵棚及保麗龍，甚至從七股或嘉義沿海飄來浮具、繩子等各式海洋廢棄物，台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。