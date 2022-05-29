快訊

基隆「大麥」今晚熄燈…大清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣奪7園冶獎 建設「有溫度」公共美學

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
「民雄之森計畫-民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」建物與周邊自然環境交融互動，營造出民眾親近自然的休憩空間。圖／嘉義縣府提供
「民雄之森計畫-民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」建物與周邊自然環境交融互動，營造出民眾親近自然的休憩空間。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣今年在有建築界「奧斯卡獎」之稱的建築園冶獎評比中奪7獎，含4件公共建築景觀類、2件校園建築景觀類和1件社區文化景觀營造類，其中6件由縣府協助推動，1件委由農委會水土保持局南投分局辦理。

公共建築景觀類得獎部分，「中埔鄉吳鳳廟文化休憩廣場改善計畫」及「民雄之森計畫-民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」，建物與周邊自然環境交融互動，營造出民眾親近自然的休憩空間；「布袋鎮菜舖社區正義國小教育場域環境改善工程」及「埤前社區生態埤塘與閒置空間綠美化工程」，閒置空間活化變身，蛻變為兼具機能及人文藝術的宜居家園。

校園建築景觀類的「民雄國小附設幼兒園擴建教室暨社區共讀站新建工程」與「中埔鄉中山國小老舊校舍整建工程」，空間規劃順應分齡差異，保留現地自然景觀，豐富孩子的感官體驗；社區文化景觀營造類「月眉社區交趾陶聚落空間營造計畫」，社區居民與駐地青年激發創意，共同創作展現月眉交趾陶的活力與工藝氣息。

嘉義縣推動以人民「有感」、建設「有溫度」並融入實質環境的公共美學，110年成立景觀建築諮詢平台，集結眾人之力，打破傳統行政思維及框架，建構蘊含嘉義之美的特色建築，新嘉義，一定越來越好。

嘉義縣中埔鄉吳鳳廟文化休憩廣場改善計畫」建物與周邊自然環境交融互動，營造出民眾親近自然的休憩空間。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣中埔鄉吳鳳廟文化休憩廣場改善計畫」建物與周邊自然環境交融互動，營造出民眾親近自然的休憩空間。圖／嘉義縣府提供
「民雄之森計畫-民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」建物與周邊自然環境交融互動，營造出民眾親近自然的休憩空間。圖／嘉義縣府提供
「民雄之森計畫-民雄森林公園及景觀橋景觀改善工程」建物與周邊自然環境交融互動，營造出民眾親近自然的休憩空間。圖／嘉義縣府提供

建築 嘉義 交趾陶

延伸閱讀

影／高雄大型社區站接種兒童BNT 家長：最夯親子活動！

彩繪稻田技術團隊大本營 東港下廓每年春天種給你看

台南佳里禮化社區協會端午節包「虎掌粽」志工展現技藝

嘉義縣+1013人確診 診斷用藥1條龍的診所擴增到78家

相關新聞

嘉義縣奪7園冶獎 建設「有溫度」公共美學

嘉義縣今年在有建築界「奧斯卡獎」之稱的建築園冶獎評比中奪7獎，含4件公共建築景觀類、2件校園建築景觀類和1件社區文化景觀...

學校停課午餐食材無處去 農糧署允助轉供

雲林縣高中以下學校暫停實體課程至6月2日，營養午餐也暫停供應，停課2周卻衍生大批蔬果與食材無處消化，菜農與團膳食材供應商...

台南海岸滿布海廢 雇工清除

西南氣流過後，台南南區、安平及安南一帶海灘又見成堆蚵棚及保麗龍，甚至從七股或嘉義沿海飄來浮具、繩子等各式海洋廢棄物，台南...

雲林促銷西瓜鳳梨 清水服務區熱賣

為拓展農產銷路，雲林縣政府昨天至國道3號台中清水服務區促銷當季的西瓜及鳳梨，大受消費者喜愛，分別熱賣1000及600台斤...

歷史建築 嘉義舊市所活化將成亮點

舊嘉義市公所是二戰後台灣第1批公共建築物，1997年市府辦公廳舍搬遷後閒置，已登錄為歷史建築，市長黃敏惠說，市府已編列1...

雲林農民、業者訴苦停課不供餐食材滯銷 農糧署助轉銷

雲林縣高中以下各級學校全面暫停實體課程至6月2日，從實施遠距教學起算將停課2周，營養午餐也因停課暫停供應，卻衍生供菜農民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。