「消暑雙寶」西瓜、鳳梨熱賣 雲林縣府忙促銷

雲林縣政府今天至台中清水服務區行銷「雲林消暑雙寶」西瓜及鳳梨，大受消費者歡迎，分別熱賣1000及600台斤，農業處企畫行銷科長柳昆宏說，雲林西瓜產量占全國18％，今年受天氣影響雖減產約3成，不過品質仍超水準，反成奇貨可居的搶手貨，另鳳梨正值盛產期，風味酸甜多汁，望藉此推廣物美價廉的當令水果。

副縣長謝淑亞今與縣農會總幹事簡明欽、新東陽協理梁恒碩及交通部高速公路局中區養護工程分局科長林華燦等人，至清水服務區行銷推廣雲林在地生產的鳳梨及西瓜。

謝淑亞表示，雲林縣西瓜種植面積1408公頃，年產量達2萬9千多公噸，平均甜度超過12度，高品質不在話下，此外鳳梨面積達374公頃，收成量約1萬9769公噸，近期的氣候條件溫暖且陽光充足，有助鳳梨生長，滋味更勝以往。

農業處說，雲林西瓜產地價格目前約每台斤12至15元，昨現場價每台斤30元，不少民眾抱一顆顆西瓜回家，包含果汁總計售出1000台斤左右；鳳梨產地價格目前約每台斤8至10元，現場價每台斤20元，售出600台斤。