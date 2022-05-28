雲林農民、業者訴苦停課不供餐食材滯銷 農糧署助轉銷

雲林縣高中以下各級學校全面暫停實體課程至6月2日，從實施遠距教學起算將停課2周，營養午餐也因停課暫停供應，卻衍生供菜農民、團膳業者無處消化已生產採購的大批蔬菜與食材，今多人向立委劉建國陳情，農糧署中區分署長姚士源允諾，會全力協助轉供。

陳姓農民種的菜主要集中在中南部，他每周約供貨1.5至2公噸，估計損失10萬元左右，學校停課後，團膳食材供應商暫停收菜，致短期葉菜類得在冰庫裡存放「放到不行了只能自認損失。」

團膳食材供應商黃姓業者表示，雖暫停收菜，但公司仍有人事、水電等支出，日估開銷約30萬元，仍得繼續投入成本維持運作，一方面只能請農民少種，一部分轉成包裝菜，轉供超市或量販通路應急。

黃姓業者說，去年疫情三級警戒，民眾為了防疫不出門，電商平台主打蔬菜箱，掀起一波網路訂購潮，但今年情況不同了，部分民眾會到餐廳用餐，外送平台量也平順，蔬菜箱反而滯銷。

劉建國也接獲部分農民陳情，學校跟超市量販通路需求的蔬菜規格不同，停課政策因是視疫情滾動式調整宣布，太臨時以致農民作業時程措手不及。

姚士源表示，農委會訂有「有機農民生產轉銷補貼作業規範」協助媒合大型包裝場轉供，減少菜農損失，有簽訂供應契約且受團膳影響的有機或產銷履歷等團膳業者或個體戶小農，有需求可向農糧署中區分署提報，今年至目前已轉供271公噸。