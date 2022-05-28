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台南最美海岸滿布廢蚵架、保麗龍 每年固定上演

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市漁港及近海管理所今天雇工加強清除。圖／管理所提供
台南市漁港及近海管理所今天雇工加強清除。圖／管理所提供

西南氣流過後，台南南區、安平及安南一帶海岸沙灘，又見成堆的養蚵竹棚架及保麗龍等垃圾，社大研究員晁瑞光今天發表「海廢紀實」影片表示，「每年固定都要面對的事」，西南氣流來之前才帶著學生及海廢志工淨攤，沙灘上滿布與蚵棚廢棄有關的「發泡塑膠」、尤其發泡塑膠不只保麗龍，還有很多EPP，甚至還出現從七股或嘉義沿海飄來回收壓製成的發泡浮具，還有繩子、鐵絲及垃圾等，浮具替換及更有效的回收方式，才能夠有效解決問題。

晁瑞光表示，他在台南市南區四鯤鯓龍崗海岸沙灘 ，除保麗龍外還很多EPP套網的保麗龍，發泡塑膠，22日（上周日）剛淨灘活動清乾淨，才幾天現在已一塌糊塗！ 「每年固定發生」的事，面對氣候變化，養殖季必須提早到5月中結束，現在沒回來的都算超限養殖的，並且更換浮具及更有效的回收方式，順應節氣 才可以解決問題。

市府表示，每年7月淺海浮筏式牡蠣禁養期前，漁民會將使用2至3年已不堪使用的保麗龍浮具帶回集中，市府再委託廠商進行去化，目前設有5處回收點，依「台南市政府農業局辦理淺海牡蠣養殖棚架遺失申報處理原則」，棚架拖回每棚獎勵250元至300元，保麗龍浮具一塊40元，若未拖回一棚罰3千元，往年漁民都會藉口被風吹走，今年4月已修正除非遇到「7級以上強風」（輕颱），否則漁民未拖回棚架就依法開罰，不能讓少數不守法的漁民拖累多數守法的漁民，也不公平。

台南市漁港及近海管理所長周瓈朝表示，養蚵係傳統產業，必須照顧漁民生計，並兼顧海洋環境保護，在新式養蚵設施研發成功使用前，市府建立管理機制，訂定淺海浮筏式牡蠣養殖相關規定，規範漁民務必遵守，讓蚵棚回收不汙染海洋，並協助漁民清理回收蚵棚及保麗龍，至於海浪衝上岸的部分，即儘快清除，讓汙染狀況減少，

台南市漁港及近海管理所今天雇工加強清除。圖／管理所提供
台南市漁港及近海管理所今天雇工加強清除。圖／管理所提供
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台南市漁港及近海管理所今天雇工加強清除。圖／管理所提供

漁民 保麗龍 台南

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