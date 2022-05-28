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「認識湯德章與他的年代」特展 另一視角看台南

中央社／ 台南28日電

「認識湯德章與他的年代」行動特展今天在台南市中西區愛國婦人館前登場，邀請遊客到湯德章紀念公園和台南州會等相關轉型正義歷史景點走一趟，以另一個視角認識台南。

台南市湯德章紀念協會發布新聞稿指出，愛國婦人館一度作為南區區公所，湯德章曾短暫任職南區區長，這裡是台南正義與勇氣路線的一站，同時是行動特展的第一站。

協會表示，湯德章故居今年下半年將進行老屋修護，透過文化部補助，協會製作兩套行動展示，未來將移動到相關不義遺址及正義與勇氣路線地點，進行短期展覽，協會也願配合相關導覽解說。

出生於1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾赴日本求學就讀法律，並通過日本高等文官司法人員考試，返回台南後成為執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面安靖地方秩序卻遭捕，同年3月13日被押赴民生綠園公開槍決，直到前國防部長白崇禧來台後，湯德章被高等法院宣判無罪，但為時已晚。

湯德章名列台南歷史名人，副總統賴清德擔任台南市長時，2015年3月為「湯德章故居」主持掛牌儀式。

台南市長 日本 老屋

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