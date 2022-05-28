快訊

天虹科技副總撞死人遭爆找分局長關說 新竹縣警局開鍘

疑練習開堆高機 18歲女遭壓無生命跡象搶救中

郭彥均要被究責查辦 朱、侯家軍群起反抗：人民不憤怒嗎？

新住民盧麗兒20年磨一劍 奪阿里山春茶比賽冠軍

中央社／ 嘉義縣28日電
自越南嫁來台灣多年的盧麗兒（左2）拿下新品種組特等獎殊榮。 中央社
自越南嫁來台灣多年的盧麗兒（左2）拿下新品種組特等獎殊榮。 中央社

阿里山茶葉生產合作社2022年春季優良茶比賽新品種組特等獎由越南嫁來台灣的新住民盧麗兒奪下，她從種茶、泡茶、賣茶到製茶，經過20年磨練，今年首度獲獎，得到專家的肯定。

阿里山茶葉生產合作社2022年春季優良茶比賽因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情5月15、16日移至農委會茶葉改良場魚池分場舉行評鑑，烏龍組和新品種組分別由蘇于廓和盧麗兒奪下特等獎，今天嘉義縣長翁章梁在仁義湖岸大酒店頒獎表揚。

盧麗兒接受中央社記者訪問表示，她是華僑，原本住在越南胡志明市，25年前嫁來嘉義，先生的家族在阿里山的石棹一帶種茶，20年前她開始踏入茶產業，從泡茶、賣茶、種茶學起。

盧麗兒在10幾年前開始學習製茶，也參加比賽，但未曾得過獎，她持續精進製茶技術，努力照顧茶園產出優良茶菁，終於在今年一舉拿下特等獎。

盧麗兒說，種茶、製茶相當辛苦，要時時注意茶樹的水分是否足夠，也要施肥、除草，尤其在製茶期時，早上採完茶菁，就要開始一系列的製茶流程，2天都不能睡覺。

盧麗兒表示，20年與茶為伍，練就了一身分辨茶葉種類的能力，目前市面賣的台灣茶許多是越南茶冒充，來自越南的她，一聞就知是高山茶還是越南茶。

阿里山茶葉生產合作社今年春季優良茶比賽得獎如下：烏龍組特等獎蘇于廓，頭等獎林桂枝、蘇志峰、林瑞芬、陳良典。新品種組特等獎盧麗兒，頭等獎李青、蔡貴妹。

茶葉 越南 阿里山

延伸閱讀

旗津新住民媽媽女力大爆發 烘焙、考證、直播樣樣行

台南市精品咖啡評鑑今揭曉 御香咖啡園陳建源獲特等獎

宜蘭新住民二代逆境成長 姊妹接連獲總統教育獎

獨／金鐘視后左耳失聰 怨婆家今釋懷：恨的人都老死了

相關新聞

歷史建物舊嘉市公所將活化 黃敏惠：步調慢但值得等待

位於民生北路、垂楊路口的舊嘉義市公所，是二戰後台灣第一批公共建築物，自1997年市府辦公廳舍搬遷中山路現址後閒置，201...

台南最美海岸滿布廢蚵架、保麗龍 每年固定上演

西南氣流過後，台南南區、安平及安南一帶海岸沙灘，又見成堆的養蚵竹棚架及保麗龍等垃圾，社大研究員晁瑞光今天發表「海廢紀實」...

疫情下嘉市打造就業媒合平台 提供2300個職缺

受疫情影響而失業的勞工的痛苦、企業缺工嚴重導致產能下滑的窘境以及畢業季將臨，職場新鮮人，面臨畢業即失業的困境；為此，嘉義...

台南實物銀行玉井分行揭牌 近3年助弱勢近15萬人次

台南市實物愛心銀行玉井分行今天開幕，市長黃偉哲參加剪綵，宣布台南永華、永康、新豐、新營、玉井5大區，委由各民間社福團體承...

疫情梅雨衝擊 阿里山遊樂區遊客雪崩下滑 餐旅業叫苦

本土疫情延燒，民眾不敢出門旅遊，又碰上連日梅雨，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客雪崩下滑，園區各景點及商街區空蕩冷清，嘉義...

大雨後限定美景 阿里山區蛟龍瀑布落差846公尺飛瀑壯觀

嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，去年歷經長期乾旱斷流，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。