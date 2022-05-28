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羨慕雙北 高雄家長：疫苗預約像整人、市府超沒效率

台南+6666！黃偉哲：疫情高峰往南 保護兒童疫苗不要挑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示疫情高峰已往中南部移動。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲表示疫情高峰已往中南部移動。圖／台南市府提供

台南今天新增COVID-19本土確診病例6666例，市長黃偉哲表示，台南市BNT兒童疫苗3天已完成1萬1029人接種，加上莫德納已有2.2萬人接種，合計有3.3萬名兒童完成接種，都沒有重大不良反應。

黃偉哲表示，尤其莫德納在5月25日之前已入校施打，已有一周以上孩子都已有初級的保護力，當時卻被誤會和排斥，疫情海嘯已往南，兒童是要加強保護的，希望家長趕快帶孩子打疫苗，還有除非有特殊情況的，希望全民都趕快打疫苗增強保護力。

黃偉哲表示，總統蔡英文也指示停課期間要讓孩子趕快打疫苗有保護力，輝瑞BNT兒童疫苗台南市從25日開始讓家長預約到醫療院所施打，3天已完成1萬11029人，假日也不休息持續施打中，如果等到學校恢復上課再集中施打，就會比較慢有保護力，加上2.2萬兒童是注射莫德納疫苗，目前已3.3萬兒童施打過疫苗，約有3成獲得保護力，還是提醒家長讓孩子早打疫苗早有保護力，有疫苗就打不要挑，現在到台南打疫苗預約很方便，6月7日之後就要到校園集中施打。

黃偉哲提醒疫情海嘯，似乎有慢慢往中部南部移轉的現象，呼籲市民朋友們出入公共場所盡量戴口罩，盡量避免脫口罩的場合，在家裡面的話要勤洗手，保持社交距離，病毒不會挑人，很多是在家人間的感染，也有非常多是大人感染給小孩，現在不公布足跡不代表沒有足跡，既然外面那麼危險，就要注意盡量不要拿掉口罩，公共場合手摸過的就去洗手，並噴酒精。

衛生局長許以霖表說明台南市今日新增6666名COVID-19本土確診病例，統計至昨天，今年累計確診8萬4447人，約佔總人口的4%左右，其中4萬4102人已解除隔離，4萬0345人尚在隔離中；昨天台南市共3396位兒童接種BNT兒童劑型疫苗，自25日累計共1萬1029位兒童完成接種。

許以霖說全市醫療院所都很辛苦在照顧65歲以上中重症者，呼籲沒有緊急重症者盡量避免到醫院，這一波兒童是主要保護的目標，請家長趕快帶孩子打疫苗有保護力。

另為方便民眾取得居家隔離通知書，請確診者及同住者可透過LINE官方帳號「台南共照雲」填寫「台南市COVID-19確診個案問卷」以簡化相關流程；若想更快取得居隔單，可在填寫確診個案問卷時，於最後一題勾選「基於上述，我同意衛生局以簡訊、LINE取代關懷電話」選項，透過數位判讀確診資訊，可更快取得居隔單。

確診者加入台南共照雲、完成註冊綁定後，會收到確診個案問卷推播訊息，提醒市民點選連結填寫；若沒收到推播，也可透過臺南市政府衛生局網站首頁連結填寫。

同住者在確診者完成上述作業後，也可直接於台南共照雲置底選單申請下載居隔單，若填寫確診個案問卷時遺漏同住者，也可在共照雲置底選單進行同住者居隔單增修，重新下載正確居隔單。

若市民無法使用台南共照雲，也可在確診者接獲市府人員電話完成全部評估調查作業後，至轄區衛生所申請、領取居隔單。

台南市今天新增本土案例分析。圖／台南市府提供
台南市今天新增本土案例分析。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲和衛生局長許以霖主持防疫記者會。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲和衛生局長許以霖主持防疫記者會。圖／台南市府提供
台南市今天新增本土案例。圖／台南市府提供
台南市今天新增本土案例。圖／台南市府提供
台南市昨天有3996名兒童完成輝瑞BNT疫苗接種。圖／台南市府提供
台南市昨天有3996名兒童完成輝瑞BNT疫苗接種。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲和衛生局長許以霖主持防疫記者會。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲和衛生局長許以霖主持防疫記者會。圖／台南市府提供

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