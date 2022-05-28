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歷史建物舊嘉市公所將活化 黃敏惠：步調慢但值得等待

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
舊嘉義市公所空視圖。記者李宗祐／翻影
舊嘉義市公所空視圖。記者李宗祐／翻影

位於民生北路、垂楊路口的舊嘉義市公所，是二戰後台灣第一批公共建築物，自1997年市府辦公廳舍搬遷中山路現址後閒置，2016年登錄為歷史建築，目前園區空地被作為停車場使用。圍籬裡面的舊嘉義市公所已有一段時日，令市民懷疑歷史建築已成蚊子館？市長黃敏惠表示，因為是歷史建築，所以過程會比較久些，以後將是嘉義市另一個亮點，值得等待。

市長黃敏惠表示，市府已編列1億9千多萬元，分3年進行整修，因為是歷史建築，所以有些規畫要經過一定審議程序，過程會比較久些，但以後空間運用將是嘉義市另一個亮點。

財政稅務局長林瑞彥表示，舊嘉義市公所土地屬於商業區，因為是歷史建築，除了應予保留的部分外，預計將一樓規畫商業使用；二樓原有的市長室、議長室會加以保存，二、三樓主要是展示會議室和辦公室空間與一些與嘉義市歷史有關的布展活動等，也有意定位成嘉義市創意設計中心。

財政稅務局表示，舊市公所為歷史建築須依文資法修復舊，今年4月完成規劃設計成果報告後，依期程目前進度為辦理工程發包，相關招標作業正在進行中。在修復工程標啓動時，也會同時規劃OT標，引入廠商經營。

舊嘉義市公所1954年完工啟用，曾見證1982年7月1日嘉義市升格省轄市，2016年6月獲登錄為歷史建築；被建築學者譽為台灣理性現代建築的指標，不同於一般的政府建築，以簡潔無飾的理性建築風格，擺除傳統官署公共建築的嚴肅感，也拒絕了商業建築的華麗虛假，說明「民主建築，無需象徵，以無聲的語言，接近人民的生活」。

登錄為歷史建築後，曾於2018年辦理ROT（重建、營運、移轉）促參案，但經3次流標結案，2020年辦理規劃設計案，2021年市府編列修復預算，未來規劃方向以呈現嘉義的故事，再現過往市民活動，有圖書空間，並進行招商，提供青年創業機能和聚會場所。

市府認為以舊市公所各方面的優良條件，將有很好的潛力成為嘉義市歷史建築活化的重要典範。目前開放園區外的空地作為停車場使用，以紓解垂楊路一帶的停車需求。

園區空地開放作為停車場，緩解附近停車空間需求。記者李宗祐／攝影
園區空地開放作為停車場，緩解附近停車空間需求。記者李宗祐／攝影
圍籬裡面的舊嘉義市公所已登錄為歷史建築。記者李宗祐／攝影
圍籬裡面的舊嘉義市公所已登錄為歷史建築。記者李宗祐／攝影
圍籬裡面的舊嘉義市公所逐漸斑剝，市民擔心成蚊子館。記者李宗祐／攝影
圍籬裡面的舊嘉義市公所逐漸斑剝，市民擔心成蚊子館。記者李宗祐／攝影

歷史建築 嘉義

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