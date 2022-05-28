台南佳里禮化社區協會端午節包「虎掌粽」志工展現技藝

今年端午節因疫情嚴峻許多民眾無法返鄉，台南市佳里禮化社區發展協會今天包「虎掌粽」，志工齊聚社區活動中心展現這項了傳統技藝。

30多社區婆婆媽媽分工洗粽葉、炒糯米調味，陸續加上鹹蛋黃、滷肉、蝦米、油蔥酥、花生、皇帝豆、香菇等備料包粽，工序繁複。

包粽60年經驗的志工李姜秋月教大家包法，包得快又好看；志工梁梅芳來自廣西容縣，老家特殊冰淇淋包法，要給小朋友吃造型特殊的「肉粽甜筒」，留下深刻印象。志工們眼明手快作出2千多顆肉粽，將分送佳里區獨居長者、社會邊緣人。

理事長李黃麗敏表示，今年肉粽材料特別加入宴客才用的「虎掌」，虎掌就是豬蹄筋，1頭豬僅2塊數量少，且製作工序繁雜，市面並不多見，富含膠質，口感滑潤Q彈，先川燙後油炸逼出多餘油脂，再以文火慢煨而成，處理過程6小時以上，最終才能與其他精選食材融合成為「虎掌粽」。

社區趁志工與里民包粽子，宣導因應震災、電器火災等防災知識，大家學習防災預防知識更能保護自己與家人安全，也讓需要關懷的長者感受社會的溫暖支持。