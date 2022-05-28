快訊

郭彥均「很多孩子走了」要查 陳時中：散布謠言最高罰300萬

今年逾千人染疫亡！今127死亡含2男童 因腦水腫、腦腫瘤不治

直播／本土+80835！ 中重症+408、死亡+127 雙創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下嘉市打造就業媒合平台 提供2300個職缺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠表示，市府提供多樣職業訓練、職能培力、職涯探索等課程，鼓勵青年返鄉就業和創業。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠表示，市府提供多樣職業訓練、職能培力、職涯探索等課程，鼓勵青年返鄉就業和創業。圖／嘉義市政府提供

受疫情影響而失業的勞工的痛苦、企業缺工嚴重導致產能下滑的窘境以及畢業季將臨，職場新鮮人，面臨畢業即失業的困境；為此，嘉義市政府今天舉辦現場徵才活動，有40多家企業，提供2300多個職缺。

市長黃敏惠表示，嚴峻疫情衝擊就業市場，市府為求職、轉職民眾和企業廠商打造就業媒合平台，讓民眾都能留在「嘉」鄉工作生活，實踐夢想。

嘉義市政府今天在東區體育館舉辦「在嘉就業 幸福加倍」現場就業徵才博覽會，有藏壽司、王品餐飲、台灣微動、大鼎冷鏈、耐斯王子飯店、康揚輔具等43家廠商參與，提供包括服務、製造、工程、管理及現場作業員等共2311個職缺，其中不少職缺都不限學經歷，藉以協助中高齡及應屆畢業社會新鮮人順利就業。

市長黃敏惠表示，嘉義市經濟實力正在升級，因而吸引許多廠商投資，提供許多就業和創業機會，除藉由實體就業博覽會，打造就業媒合平台，市府同時提供多樣職業訓練、職能培力、職涯探索等課程，鼓勵青年返鄉就業和創業，讓企業找到好人才，好人才能有最適合的工作，老少都能安居樂業。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，職業不分年齡，競爭力不分世代。根據統計嘉義地區每名待業民眾都有1.6個工作機會，除協助媒合就業，對於自感職能不足的民眾，也與嘉義市政府緊密合作，提供職業訓練。

嘉義市政府今天舉辦現場徵才活動，有40多家企業，提供2300多個職缺。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天舉辦現場徵才活動，有40多家企業，提供2300多個職缺。記者李宗祐／攝影
現場並有協助求職者填寫履歷表服務。記者李宗祐／攝影
現場並有協助求職者填寫履歷表服務。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天舉辦現場徵才活動，有40多家企業，提供2300多個職缺。就業徵才啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天舉辦現場徵才活動，有40多家企業，提供2300多個職缺。就業徵才啟動儀式。圖／嘉義市政府提供

嘉義 新鮮人

延伸閱讀

嘉市30日起校園疫苗開打 社區接種籲給未上小學孩童

嘉市BNT兒童疫苗下周施打 市府送限定卡套

嘉市專屬桌遊串聯飯店商家 提振疫情經濟

結合46店家、10飯店 嘉市推專屬城市桌遊共創經濟

相關新聞

疫情衝擊 雲林縣今晚宣布啟動十大紓困措施

因應疫情帶來的衝擊，雲林縣政府今晚宣布啟動十大紓困措施，包括有減租、減徵、延期或分期、免徵、補助、延長期限及勞工紓困等項...

疫情下嘉市打造就業媒合平台 提供2300個職缺

受疫情影響而失業的勞工的痛苦、企業缺工嚴重導致產能下滑的窘境以及畢業季將臨，職場新鮮人，面臨畢業即失業的困境；為此，嘉義...

台南實物銀行玉井分行揭牌 近3年助弱勢近15萬人次

台南市實物愛心銀行玉井分行今天開幕，市長黃偉哲參加剪綵，宣布台南永華、永康、新豐、新營、玉井5大區，委由各民間社福團體承...

疫情梅雨衝擊 阿里山遊樂區遊客雪崩下滑 餐旅業叫苦

本土疫情延燒，民眾不敢出門旅遊，又碰上連日梅雨，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客雪崩下滑，園區各景點及商街區空蕩冷清，嘉義...

大雨後限定美景 阿里山區蛟龍瀑布落差846公尺飛瀑壯觀

嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，去年歷經長期乾旱斷流，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿，「...

防疫人力吃緊 嘉縣國民黨團促衛局招募志工分擔

防疫工作繁重，衛生所人員、公衛護士忙得人仰馬翻，嘉義縣議會國民黨團昨天要求衛生局招募志工分擔輪替，並指有確診者安置集中檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。