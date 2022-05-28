疫情下嘉市打造就業媒合平台 提供2300個職缺

受疫情影響而失業的勞工的痛苦、企業缺工嚴重導致產能下滑的窘境以及畢業季將臨，職場新鮮人，面臨畢業即失業的困境；為此，嘉義市政府今天舉辦現場徵才活動，有40多家企業，提供2300多個職缺。

市長黃敏惠表示，嚴峻疫情衝擊就業市場，市府為求職、轉職民眾和企業廠商打造就業媒合平台，讓民眾都能留在「嘉」鄉工作生活，實踐夢想。

嘉義市政府今天在東區體育館舉辦「在嘉就業 幸福加倍」現場就業徵才博覽會，有藏壽司、王品餐飲、台灣微動、大鼎冷鏈、耐斯王子飯店、康揚輔具等43家廠商參與，提供包括服務、製造、工程、管理及現場作業員等共2311個職缺，其中不少職缺都不限學經歷，藉以協助中高齡及應屆畢業社會新鮮人順利就業。

市長黃敏惠表示，嘉義市經濟實力正在升級，因而吸引許多廠商投資，提供許多就業和創業機會，除藉由實體就業博覽會，打造就業媒合平台，市府同時提供多樣職業訓練、職能培力、職涯探索等課程，鼓勵青年返鄉就業和創業，讓企業找到好人才，好人才能有最適合的工作，老少都能安居樂業。