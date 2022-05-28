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台南實物銀行玉井分行揭牌 近3年助弱勢近15萬人次

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南實物銀行玉井分行今揭牌，近3年累計幫助弱勢近15萬人次。記者周宗禎／翻攝
台南實物銀行玉井分行今揭牌，近3年累計幫助弱勢近15萬人次。記者周宗禎／翻攝

台南市實物愛心銀行玉井分行今天開幕，市長黃偉哲參加剪綵，宣布台南永華、永康、新豐、新營、玉井5大區，委由各民間社福團體承辦的實物銀行實體店面建置完成，「提供全市各區域弱勢族群更充裕福利服務」。

玉井分行委由樂活社福慈善基金會辦理，服務範圍包括玉井區、楠西區、南化區、大內區、山上區、六甲區及官田區弱勢家戶民眾。

黃偉哲表示，台南實物銀行採用點數換取物品，弱勢民眾能夠自行選擇生活用品，非常實用，尤其疫情期更顯重要，會繼續努力在台南設置更多服務據點，號召各界加入捐贈物資，讓實物銀行服務在台南更加發光發熱。

黃偉哲表示，為協助弱勢族群度過疫情，即日起低收入戶確診者，經社工評估符合資格家戶，可由親友代領「一次性物資600點數」，協助滿足居家照護者生活所需，低收確診者如果有短中期需求，也可給3到6月物資；市府也媒合慈濟基金會捐贈500份安心生活箱，供列冊低收入確診家戶，由各區公所協助發送。

黃偉哲說，實物愛心銀行店面，提供弱勢民眾就近領取物資，截至今年4月底已開辦5處店面及6處合作分行，受益累計14萬8千人次。近期更因疫情升溫，不少家庭收入減少，去年1到4月申請物資有1694戶次，今年增加到2191戶次，案件成長率近3成。

服務對象為實際居住台南市、因短期經濟困頓，有物資需求的弱勢民眾，可持身份證明等相關文件提出申請，由社工進行評估核予點數，民眾再依點數換取所需的等值物資，滿足基本生活所需，除給予民眾物資也會安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求提供或連結其他社會資源協助。

玉井實物銀行地點玉井區中山路139號，每周二至六上午8至12時、下午1時30分至5時30分，洽詢電話06-5744361。

黃偉哲說，我們看到在疫情下很多弱勢民眾生活會更弱勢，邊緣的民眾只會更邊緣，需要社會大眾的幫忙，現在我們要忙著紓困，忙著振興，忙著防疫，但是在這裡面最弱勢的這一群，就是我們希望幫忙的。

台南實物銀行玉井分行今揭牌，近3年累計幫助弱勢近15萬人次。記者周宗禎／翻攝
台南實物銀行玉井分行今揭牌，近3年累計幫助弱勢近15萬人次。記者周宗禎／翻攝
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台南 黃偉哲 疫情

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