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台灣唯一受邀「光之國度」作品 首展在台南10月前進紐約
台灣橙田建築羅耕甫大師與光境玻璃合作推出設計作品「光之國度」，原創設計受到國際肯定，團隊決定將作品的全球首展獻給台南，今天起至29日在台南文化中心正門前廣場展出3天，作品將於今年10月份前往紐約時代廣場展出。
市長黃偉哲表示，非常開心這項受到國際肯定的原創作品，選擇在台南進行全球首展，也是目前全台灣唯一的展出計畫，讓台南民眾能夠搶先一睹「光之國度」作品風采。身為台南子弟的建築師羅耕甫不只選擇台南作為「光之國度」首展城市，作品也使用台南元素，包括台南的玻璃，羅耕甫操刀打造位在南區的誠品生活及碳佐麻里全新園區，市民也引頸期盼。
「光之國度」的設計理念，是透過最新「奈米陶瓷節能玻璃」做為外牆，在玻璃材質上是一個演進，更是對地球友善的建材之一，結合科技、文化、設計，引領未來世代，邁向美麗智慧文化科技之都。
「光之國度」作品受到美國紐約Archtober「建築十月」Design Pavilion邀請，將於10月前往紐約時代廣場盛大展出。
「光之國度」玻璃館，主要理念是著眼於未來可能發生的極端氣候情況下，身為建築設計師除了在於建築外觀的設計表現外，對於環境永續性的善意對應，也是必須堅持的建築理念。今年10月將矗立在紐約時代廣場，供民眾現場親身體驗僅是玻璃館，卻可以創造玻璃館室內、室外達約±8℃的溫差及隔音效果，讓民眾體驗運用玻璃材料，降低居家的能源消耗。
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