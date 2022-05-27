聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市精品咖啡評鑑今揭曉 御香咖啡園陳建源獲特等獎
台南市精品咖啡評鑑成績今天揭曉：特等獎御香咖啡園、陳建源85.98分，頭等獎金讚咖啡農莊園、葉明讚85.64分，金質獎大鋤花間咖啡生態農場、郭雅聰 84.96分。
東山區農會配合舉辦分享媒合會，以杯測方式將評鑑達80分生豆共24支提供買家品測，特等獎以拍賣方式競標，最終以每公斤1萬元、共4公斤售出，其餘生豆以不同獎列區分訂價，現場買氣熱絡。
台南市長黃偉哲感謝在地農友對咖啡品質的堅持，他表示，為使台南咖啡品質持續進步，並與國際級精品咖啡接軌，已連續10年舉辦咖啡評鑑，由在地咖啡農種植的25支咖啡生豆參與國際級規則評鑑。
黃偉哲表示，每年都將前三名生豆薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate），自102年辦理評鑑已累計24支生豆獲得國際級認證，感謝農友們對品質的堅持不懈，讓更多人看到台南咖啡，今年陸續還有咖啡分享會、咖啡莊園自家烘焙大賽及咖啡節產業文化活動，民眾可好好期待。
農業局長李建裕表示，每年咖啡評鑑都是對農民咖啡品質的年度考核，透過評鑑與栽培管理的改善，提升後製技術保有台南特有的咖啡香醇原味，讓口感更上一層次，今年首次由東山區農會辦理媒合會，期望透過此次活動促進產業之間的合作關係，讓更多商家及業者深入了解東山地區的咖啡，拓展國內通路。
農產行銷科長陳崇彝指出，此次媒合會讓參加的咖啡農友、商家業者等相關有興趣人員現場進行品測，綜合考量乾香、濕香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等，第一名再以拍賣方式競標，讓買家購買屬意的台南精品咖啡豆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言