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台南市精品咖啡評鑑今揭曉 御香咖啡園陳建源獲特等獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市精品咖啡評鑑，御香咖啡園陳建源獲特等獎。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，御香咖啡園陳建源獲特等獎。記者周宗禎／翻攝

台南市精品咖啡評鑑成績今天揭曉：特等獎御香咖啡園、陳建源85.98分，頭等獎金讚咖啡農莊園、葉明讚85.64分，金質獎大鋤花間咖啡生態農場、郭雅聰 84.96分。

東山區農會配合舉辦分享媒合會，以杯測方式將評鑑達80分生豆共24支提供買家品測，特等獎以拍賣方式競標，最終以每公斤1萬元、共4公斤售出，其餘生豆以不同獎列區分訂價，現場買氣熱絡。

台南市長黃偉哲感謝在地農友對咖啡品質的堅持，他表示，為使台南咖啡品質持續進步，並與國際級精品咖啡接軌，已連續10年舉辦咖啡評鑑，由在地咖啡農種植的25支咖啡生豆參與國際級規則評鑑。

黃偉哲表示，每年都將前三名生豆薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate），自102年辦理評鑑已累計24支生豆獲得國際級認證，感謝農友們對品質的堅持不懈，讓更多人看到台南咖啡，今年陸續還有咖啡分享會、咖啡莊園自家烘焙大賽及咖啡節產業文化活動，民眾可好好期待。

農業局長李建裕表示，每年咖啡評鑑都是對農民咖啡品質的年度考核，透過評鑑與栽培管理的改善，提升後製技術保有台南特有的咖啡香醇原味，讓口感更上一層次，今年首次由東山區農會辦理媒合會，期望透過此次活動促進產業之間的合作關係，讓更多商家及業者深入了解東山地區的咖啡，拓展國內通路。

農產行銷科長陳崇彝指出，此次媒合會讓參加的咖啡農友、商家業者等相關有興趣人員現場進行品測，綜合考量乾香、濕香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等，第一名再以拍賣方式競標，讓買家購買屬意的台南精品咖啡豆。

台南市精品咖啡評鑑，請出品質優於咖啡生豆拍賣。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，請出品質優於咖啡生豆拍賣。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，請出品質優於咖啡生豆拍賣。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，請出品質優於咖啡生豆拍賣。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，御香咖啡園陳建源獲特等獎。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，御香咖啡園陳建源獲特等獎。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，御香咖啡園陳建源獲特等獎。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，御香咖啡園陳建源獲特等獎。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，御香咖啡園陳建源獲特等獎。記者周宗禎／翻攝
台南市精品咖啡評鑑，御香咖啡園陳建源獲特等獎。記者周宗禎／翻攝

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