台南這座公園22株大王椰子去留爭議 百人連署來決定

台南南區建南公園22株大王椰子因常發生無預警落葉，潛在危險造成居民恐慌，里長江勝雄要求全面移除，台南社大護樹團體認為要按程序，若樹木是健康的怎可貿然移除，落葉是管理的問題，區公所今天辦理會勘時雙方對立爭執，區長蕭琇華說，依市府工務局公園管理科建議先以束帶綁住葉子，再定期修剪維護，若仍無法解決問題里民也無法接受，里長取得百位居民以上連署要求移除大王椰子，公所再依據民意處理。

江勝雄表示，大王椰子頂端的枯葉，去年因無預警掉落曾經砸到人，地方要求移除，因為護樹團體有意見，公部門就不敢有動作，如果發生事情，護樹團體要承擔嗎？附近居民也說，大王椰子沿著步道種植，大家怕被落葉砸到，多不敢走在步道上，公園裡樹木已經太密集，大王椰子沒有遮陽的效果，應該移除保障運動休閒人的安全。

台南社大研究員晁瑞光說，並非反對移除樹木，像最近台灣文學館旁鳳凰木被強風吹倒是內部腐朽，移除是有憑有據有理，但大王椰子移除若只是因為掉葉子，是可以透過管理維護解決，沒有一棵樹不會掉枝葉，只是要求市府依處理樹木程序辦理，先健檢有生病的才移除，而不是貿然就移除大量的樹木。