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台南這座公園22株大王椰子去留爭議 百人連署來決定

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南區建南公園內22株大王椰子高大，但不定時落葉引起居民害怕。記者吳淑玲／攝影
台南市南區建南公園內22株大王椰子高大，但不定時落葉引起居民害怕。記者吳淑玲／攝影

台南南區建南公園22株大王椰子因常發生無預警落葉，潛在危險造成居民恐慌，里長江勝雄要求全面移除，台南社大護樹團體認為要按程序，若樹木是健康的怎可貿然移除，落葉是管理的問題，區公所今天辦理會勘時雙方對立爭執，區長蕭琇華說，依市府工務局公園管理科建議先以束帶綁住葉子，再定期修剪維護，若仍無法解決問題里民也無法接受，里長取得百位居民以上連署要求移除大王椰子，公所再依據民意處理。

江勝雄表示，大王椰子頂端的枯葉，去年因無預警掉落曾經砸到人，地方要求移除，因為護樹團體有意見，公部門就不敢有動作，如果發生事情，護樹團體要承擔嗎？附近居民也說，大王椰子沿著步道種植，大家怕被落葉砸到，多不敢走在步道上，公園裡樹木已經太密集，大王椰子沒有遮陽的效果，應該移除保障運動休閒人的安全。

台南社大研究員晁瑞光說，並非反對移除樹木，像最近台灣文學館旁鳳凰木被強風吹倒是內部腐朽，移除是有憑有據有理，但大王椰子移除若只是因為掉葉子，是可以透過管理維護解決，沒有一棵樹不會掉枝葉，只是要求市府依處理樹木程序辦理，先健檢有生病的才移除，而不是貿然就移除大量的樹木。

議員林美燕表示，大王椰子落葉如不定時炸彈，市府要定期維護公園樹木，公園管理科表示全市有大小公園5百多座，每年編列3億維護費，也逐批健檢中，針對生病或不適合樹種都在逐步汰換。

台南市南區建南公園樹木完成健檢，部分染病及不適的樹木將移除。記者吳淑玲／攝影
台南市南區建南公園樹木完成健檢，部分染病及不適的樹木將移除。記者吳淑玲／攝影
台南市南區建南里長江勝雄表示大王椰子落葉砸到人恐造成人命傷亡。記者吳淑玲／攝影
台南市南區建南里長江勝雄表示大王椰子落葉砸到人恐造成人命傷亡。記者吳淑玲／攝影
台南市南區建南公園內22株大王椰子高大，但不定時落葉引起居民害怕。記者吳淑玲／攝影
台南市南區建南公園內22株大王椰子高大，但不定時落葉引起居民害怕。記者吳淑玲／攝影

台南 護樹 健檢

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