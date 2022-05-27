「光之國度」10月美國紐約展出 全球首展台南開幕
台灣橙田建築羅耕甫和光境玻璃合作推出設計作品「光之國度」，10月將受邀在美國紐約時代廣場展出，全球首展今天在台南文化中心開幕，和眾人分享新科技建材的未來發展想像。
「光之國度」全球首展今天在台南文化中心登場，一連3天，台南市長黃偉哲出席開幕記者會指出，這是目前全台唯一展出計畫，讓市民一睹「光之國度」作品風采。
黃偉哲表示，建築師羅耕甫是台南子弟，不只選擇台南作為「光之國度」首展城市，作品也使用台南元素，包括台南的玻璃；此外，羅耕甫還操刀打造南區誠品生活及碳佐麻里全新園區，讓市民引頸期盼。
台南市政府發布新聞稿指出，「光之國度」由台灣橙田建築羅耕甫和光境玻璃合作設計推出，設計理念是透過最新「奈米陶瓷節能玻璃」做為外牆，在玻璃材質上是一個演進，更是對地球友善的建材之一，結合科技、文化、設計，引領未來世代。
「光之國度」作品受到美國紐約Archtober「建築十月」Design Pavilion邀請，10月將在紐約時代廣場展出。黃偉哲讚賞設計團隊是「台南之光」，期待「光之國度」在各國舞台發光發熱。
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