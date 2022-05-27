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嘉市專屬桌遊串聯飯店商家 提振疫情經濟

中央社／ 嘉義市27日電

嘉義市專屬城市桌遊「好禮嘉在」今天發表，這是一款以桌遊為媒介，串聯嘉義市飯店與特色店家優惠的產品，民眾玩桌遊也可享有商家優惠，彼此互惠互利，提振疫情經濟發展。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，「好禮嘉在」桌遊串聯10間飯店、46間店家業者，民眾只要持「機會」、「命運」道具卡前往指定的店家就能使用優惠，且至今年12月31日不限制使用次數，有超過40種優惠方案。

黃敏惠說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，餐飲業、飯店業、觀光業受疫情衝擊很大，感謝業者們響應市府所搭建的桌遊平台，大家互惠互利，一起提振經濟。

在發表會中，黃敏惠與嘉義市建設處長田長沛一同體驗類似「大富翁」遊戲的「好禮嘉在」城市桌遊，黃敏惠提到，除了感覺有趣外，也很感動，因為從遊戲中看見嘉義市近年來的發展，包括嘉義市立美術館、嘉義製材所、北香湖公園、史蹟資料館等知名景點。

黃敏惠指出，這個桌遊充分展現嘉義市的好客，這次計畫中，市府透過桌遊當媒介，串起嘉義市特色店家與旅館業，每一張遊戲道具卡都是生活中可以實際享有優惠的酷碰卡，其中還有26家業者提供500份「勇媽無敵卡」，讓民眾兌換產品，兌換價值遠大於桌遊售價。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏指出，嘉義市專屬城市桌遊「好禮嘉在」，市府首波限量發行800份，全市有21個分銷據點，每份售價新台幣688元，扣除成本後盈餘5萬元捐款晨光智能發展中心，有興趣民眾可至嘉義市工策會臉書查詢。

嘉義 桌遊 黃敏惠

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