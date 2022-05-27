莫因疫情錯失嘉義音樂饗宴 曾盈穎中提琴獨奏會索票入場

樂壇新秀曾盈穎於今天晚上7點30分在嘉義市音樂廳辦理中提琴獨奏會《帶著提琴去旅行Ⅱ》；嘉義市文化局表示，音樂是療癒人心的靈藥，疫情之下，許多人錯失了欣賞高品質音樂的機會，在配合防疫環境下，邀請市民入廳欣賞音樂會，本場次為索票入場，歡迎踴躍前往聆聽。

曾盈穎是嘉義的女兒希望在此音樂會詮釋自己對樂曲的全新感受，也與鄉親們進行一場心靈的音樂交流。

文化局表示，生長於嘉義市的曾盈穎，自小熱愛小提琴，在嘉大附小、嘉義國中音樂班及台南女中音樂班學習階段，就展現出演奏技巧及絕佳音感。在一次學校組合弦樂四重奏機，被安排拉奏中提琴，因此展開中提琴學習之途。

曾盈穎報考大學時錄取2所國立大學音樂系與4所美國音樂學院。最後前往美國就讀茱莉亞音樂學院，主修中提琴，取得學士與碩士學位。

曾盈穎師承曾獲華裔知名中提琴演奏家黃心芸（1993慕尼黑國際音樂大賽中提琴首獎），與紐約愛樂中提琴首席Cynthia Phelps教授，於研究所時期獲得學校提供的Kovner Fellowship考夫納全額獎學金，曾擔任茱莉亞音樂學院管弦樂團中提琴首席及紐約愛樂管弦樂團替補中提琴手。