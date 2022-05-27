快訊

兒童疫苗爆搶打潮 指揮中心曝分配公式「不是不夠」

第二輪實名制快篩6月第二周上路 陳時中教你怎麼分流買

德州校園槍擊：警察延誤的「致命90分鐘」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫因疫情錯失嘉義音樂饗宴 曾盈穎中提琴獨奏會索票入場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中提琴家曾盈穎。圖／嘉義市政府提供
中提琴家曾盈穎。圖／嘉義市政府提供

樂壇新秀曾盈穎於今天晚上7點30分在嘉義市音樂廳辦理中提琴獨奏會《帶著提琴去旅行Ⅱ》；嘉義市文化局表示，音樂是療癒人心的靈藥，疫情之下，許多人錯失了欣賞高品質音樂的機會，在配合防疫環境下，邀請市民入廳欣賞音樂會，本場次為索票入場，歡迎踴躍前往聆聽。

曾盈穎是嘉義的女兒希望在此音樂會詮釋自己對樂曲的全新感受，也與鄉親們進行一場心靈的音樂交流。

文化局表示，生長於嘉義市的曾盈穎，自小熱愛小提琴，在嘉大附小、嘉義國中音樂班及台南女中音樂班學習階段，就展現出演奏技巧及絕佳音感。在一次學校組合弦樂四重奏機，被安排拉奏中提琴，因此展開中提琴學習之途。

曾盈穎報考大學時錄取2所國立大學音樂系與4所美國音樂學院。最後前往美國就讀茱莉亞音樂學院，主修中提琴，取得學士與碩士學位。

曾盈穎師承曾獲華裔知名中提琴演奏家黃心芸（1993慕尼黑國際音樂大賽中提琴首獎），與紐約愛樂中提琴首席Cynthia Phelps教授，於研究所時期獲得學校提供的Kovner Fellowship考夫納全額獎學金，曾擔任茱莉亞音樂學院管弦樂團中提琴首席及紐約愛樂管弦樂團替補中提琴手。

本次演奏曲目包含巴赫的大提琴無伴奏組曲第六號、莫札特的A大調中提琴協奏曲K. 622、沃爾頓的中提琴協奏曲與卡特的小品《虛構之四》。橫跨巴洛克、古典、浪漫與現代樂派的曲目，讓聽眾感受不同年代音樂的變化與突破。

中提琴家曾盈穎 《帶著提琴去旅行Ⅱ》獨奏會海報。圖／嘉義市政府提供
中提琴家曾盈穎 《帶著提琴去旅行Ⅱ》獨奏會海報。圖／嘉義市政府提供

嘉義 文化局 音樂會

延伸閱讀

結合46店家、10飯店 嘉市推專屬城市桌遊共創經濟

黃敏惠施政滿意度躍升五星 「要讓嘉義市不被遺忘」

大提琴家張正傑確診 28日衛武營獨奏會延期向樂迷致歉

茱莉亞羅勃茲坎城紅毯吸睛 蕭邦巨鑽、火鶴、玫瑰助攻

相關新聞

疫情紓困隔離、確診者都有！朴子市公所發放千元補助金

本土疫情延燒，嘉義縣治太保市長黃榮利最近提案，發放每人千元防疫津貼，弱勢家庭再加碼發放，獲代表會審議通過；朴子市公所日前...

台南清潔隊員長照3年皮包骨 往生8月拒下葬家屬討公道

台南黃姓清潔隊員2018年3月間工作時跌倒昏迷，經開腦手術後入住護理之家，家屬指控在其照護下，黃身體每況愈下，甚至癱瘓無...

台南運河沿岸積水原因竟是水閘門感應故障

連日大雨，台南市南區文華里、安平區安億路靠近運河沿岸淹水，議員李啟維表示，主要原因是水利局設計了遠端感應汙水截流閘門開關...

莫因疫情錯失嘉義音樂饗宴 曾盈穎中提琴獨奏會索票入場

樂壇新秀曾盈穎於今天晚上7點30分在嘉義市音樂廳辦理中提琴獨奏會《帶著提琴去旅行Ⅱ》；嘉義市文化局表示，音樂是療癒人心的...

離譜！台南公園路騎樓被柵欄圍住行人難行 市府立拆了

台南市北區公園路有店家用欄杆把自家騎樓圍起來作生意，民眾無法直接通行斑馬線要繞路，台南市無障礙協會理事邱麗夙上午在社群P...

結合46店家、10飯店 嘉市推專屬城市桌遊共創經濟

嘉義市政府今發表專屬嘉義市的城市桌遊「好禮嘉在」，透過桌遊作為媒介，串聯嘉義市飯店與特色店家優惠的創意產品，民眾不僅能玩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。