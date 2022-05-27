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離譜！台南公園路騎樓被柵欄圍住行人難行 市府立拆了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公園路騎樓設置欄杆阻礙通行。圖／取自邱麗夙臉書
台南市公園路騎樓設置欄杆阻礙通行。圖／取自邱麗夙臉書

台南市北區公園路有店家用欄杆把自家騎樓圍起來作生意，民眾無法直接通行斑馬線要繞路，台南市無障礙協會理事邱麗夙上午在社群PO出照片「這樣對嗎？把騎樓圍起來，行人怎過去，別把你的方便，讓行人危險。」並請市長黃偉哲重視騎樓占用問題，市府工務局已立即前往拆除。

邱麗夙表示騎樓是要供公眾通行的，籲請社會大眾正視，公私協力改善，「把行人空間還給市民」。

工務局表示，北區公園路上某店家將騎樓設置欄杆阻礙行人斑馬線通行，市長黃偉哲獲悉後，隨即指示警察局會同工務局前往勘查；經警察局人員現場確認違反道路交通管理處罰條例，即告知店家違規事實，並當場由工務局協助執行拆除路障，恢復該騎樓的通行權。

工務局表示，為改善臺南市騎樓通行不便之困境，工務局持續辦理騎樓暢通計畫，每年由各區公所提報於其外牆(門前)往外推1.5米之距離劃設綠色整齊線，並配合警力勸導或取締，還給行人自由安全通行的騎樓。後續仍將持續辦理騎樓暢通計畫及騎樓整平等方案。

依據道路交通管理處罰條例，騎樓係屬道路供行人通行範圍，明訂供公眾通行使用不得設置路障阻礙行人通行，民眾倘有發現騎樓占用情形，可向轄區警察機關辦理舉報，必要時工務局配合協助執行拆除障礙物，並評估納入騎樓暢通計畫，與現有路段作階段性的整合，營造更舒適友善的騎樓通行環境。

台南市公園路騎樓設置欄杆阻礙通行，工務局立即拆除。圖／工務局提供
台南市公園路騎樓設置欄杆阻礙通行，工務局立即拆除。圖／工務局提供
台南市公園路騎樓設置欄杆阻礙通行。圖／取自邱麗夙臉書
台南市公園路騎樓設置欄杆阻礙通行。圖／取自邱麗夙臉書
台南市公園路騎樓設置欄杆阻礙通行。圖／工務局提供
台南市公園路騎樓設置欄杆阻礙通行。圖／工務局提供

警察 台南 黃偉哲

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