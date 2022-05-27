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結合46店家、10飯店 嘉市推專屬城市桌遊共創經濟

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府今發表專屬嘉義市的城市桌遊「好禮嘉在」，串聯嘉義市10間飯店與46間特色店家。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今發表專屬嘉義市的城市桌遊「好禮嘉在」，串聯嘉義市10間飯店與46間特色店家。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府今發表專屬嘉義市的城市桌遊「好禮嘉在」，透過桌遊作為媒介，串聯嘉義市飯店與特色店家優惠的創意產品，民眾不僅能玩桌遊遊戲，也可享有的實體店家優惠。總計有10家飯店、46店家參與，超過40種優惠到今年底前可以一再使用。

市長黃敏惠表示，透過遊戲當作媒介，串起嘉義市的特色店家與旅館業，每一張遊戲道具卡都是生活中可以實際享有優惠的酷碰卡。

市長黃敏惠與建設處長田長沛一同體驗「好禮嘉在」城市桌遊，兩人相互對戰，氣氛溫馨又有趣。黃敏惠表示，除了有趣之外，也很感動，因為在遊戲中看見了嘉義市這幾年發展的蹤影，包括嘉義市立美術館、嘉義製材所、北香湖公園、史蹟資料館、KANO園區等等，還結合飯店與業者們，運用這些元素創造嘉義市專屬城市桌遊。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏說，這套桌遊所有元素都是原創設計，並將地名、地標置入其中，雖然疫情重創全球的經濟發展，但也激發嘉義市這座小城市不斷創新的可能，愈艱困就愈需要團結合作，有大家一起努力，嘉義市就能屢屢突破一直被看見。

市府表示，「好禮嘉在」桌遊每套688元，民眾購買後可以單純的玩桌遊，並認識嘉義市知名景點；另方面也可以持「機會」、「命運」道具卡前往指定的店家使用優惠，而且直到今年12月31日不限制使用次數。

換句話說，可以一再前往個人所喜歡的優惠活動店家，甚至可以搭配7月份即將來到的嘉義市購物節使用，絕對物超所值。其中還有26家業者提供500份「勇媽無敵卡」讓民眾兌換產品，兌換的價值皆遠大於桌遊售價，數量有限採隨機贈送。

「機會」、「命運」道具卡上都會有記載商家優惠活動方式，如東市場三哥肉乾消費滿百元優惠打9折、林聰明沙鍋魚頭提供消費滿3百元贈送古早味紅茶、正方芳Café手搖飲買一送一、樂檸漢堡消費滿199元贈憨吉脆薯、半畝田北方麵食館消費滿200元贈送小菜、奮起福米餅到店消費享9折、給給茶記到店消費飲品7折……等等超過40種的優惠方案。

嘉義市專屬城市桌遊「好禮嘉在」由工策會策劃，限量發行800份，全市有21個分銷據點，每份售價688元，扣除成本後盈餘5萬元捐款晨光智能發展中心，有興趣的民眾可至【嘉義市工商發展投資策進會】臉書查詢資訊，或洽詢一粒沙行銷管理顧問有限公司05-2288055。

市長黃敏惠與建設處長田長沛一同體驗「好禮嘉在」城市桌遊。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠與建設處長田長沛一同體驗「好禮嘉在」城市桌遊。記者李宗祐／攝影
透過「好禮嘉在」桌遊作為媒介，串聯嘉義市飯店與特色店家，民眾不僅能玩桌遊遊戲，也可享有的實體店家優惠。記者李宗祐／攝影
透過「好禮嘉在」桌遊作為媒介，串聯嘉義市飯店與特色店家，民眾不僅能玩桌遊遊戲，也可享有的實體店家優惠。記者李宗祐／攝影

嘉義 桌遊 黃敏惠

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