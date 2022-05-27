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台南清潔隊員長照3年皮包骨 往生8月拒下葬家屬討公道

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
黃男親友指控，長照3年期間，不僅身體愈來愈差，體重也從75公斤掉剩29公斤，還數度進出醫院後成為植物人，甚至全身散發惡臭。圖／家屬提供
黃男親友指控，長照3年期間，不僅身體愈來愈差，體重也從75公斤掉剩29公斤，還數度進出醫院後成為植物人，甚至全身散發惡臭。圖／家屬提供

台南黃姓清潔隊員2018年3月間工作時跌倒昏迷，經開腦手術後入住護理之家，家屬指控在其照護下，黃身體每況愈下，甚至癱瘓無意識，多次進出醫院，體重掉剩29公斤，最後去年9月往生，家屬認護理之家照護疏失，有過失致死之嫌提告。台南地檢署指出，已分案偵辦中。

然而，黃男不幸往生，妻子及親友質疑死因，經向死者擲筊未獲允杯火化後，迄今遺體仍在台南市立殯儀館冰櫃存放已達8個月，親友為他討公道，希望司法單位好好清個清楚。

護理之家指出，對每個入住護理之家的住民，護家都是盡心盡力照顧，對黃先生也是一樣，護家對於黃先生去世，也感到遺憾。面對家屬提告，護理之家表示，本案已進入司法程序，護家會同力配合司法調查。

「好好的人，3年就這樣走了。」原本也是清潔隊員的黃妻，8年前因車禍受傷後無法工作，提前辦理退休，現在只能打零工維生。她表示，先生長照3年期間，不僅身體愈來愈差，體重也從75公斤掉剩29公斤，還數度進出醫院後成為植物人，甚至全身散發惡臭，最後去年9月往生。

黃妻親友指出，當時向護家想釐清死因，但對方不想談，向衛生局反映，對方也沒出面，就連醫院死亡證明都連開三次，最後確認是意外死亡，然而，親友不得已陳情至蔡總統信箱，也轉到市府衛生局之手，但本案如同石沉大海，親友投訴無門，最後才會走上司法，為死者討公道。

南檢指出，家屬向檢方提出告訴，已分案由檢察官調查偵辦，將查明是否構成犯罪要件，依法偵辦。

「好好的人，3年就這樣走了。」黃妻及親友質疑護理之家照護疏失，有過失致死之嫌提告。圖／家屬提供
「好好的人，3年就這樣走了。」黃妻及親友質疑護理之家照護疏失，有過失致死之嫌提告。圖／家屬提供
黃姓清潔隊員2018年間工作時跌倒昏迷，經開腦手術後入住護理之家，家屬指控在其照護下，身體每況愈下，甚至癱瘓無意識，多次進出醫院，最後去年9月往生。圖／家屬提供
黃姓清潔隊員2018年間工作時跌倒昏迷，經開腦手術後入住護理之家，家屬指控在其照護下，身體每況愈下，甚至癱瘓無意識，多次進出醫院，最後去年9月往生。圖／家屬提供

司法 衛生局 台南

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