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嘉縣朴子市民染疫或隔離 公所發1000元補助金

中央社／ 嘉義縣27日電

嘉義縣朴子市公所公告，因應COVID-19疫情對市民生活影響，5月26日起染疫或隔離且設籍並居住朴子市達6個月以上市民，3個月內都可向公所申請防疫補助金新台幣1000元。

朴子市公所今天發布新聞稿表示，朴子市公所在全體市民代表的支持下通過「朴子市COVID-19疫情防疫補助發放自治條例」，昨天公告實施。

朴子市長吳品叡表示，自治條例規定自5月26日起，接獲衛生主管機關開立COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「隔離或檢疫通知書」（含確診者），設籍並居住朴子市達6個月以上市民，3個月內都可向公所社會課申請防疫補助金1000元。

吳品叡表示，希望防疫補助措施可提升市民自我防疫量能，平安渡過與病毒共存時期，並呼籲市民出門要戴口罩，環境要常清消，保護自己也保護他人。

朴子 COVID-19 疫情

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