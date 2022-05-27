嘉縣朴子市民染疫或隔離 公所發1000元補助金
嘉義縣朴子市公所公告，因應COVID-19疫情對市民生活影響，5月26日起染疫或隔離且設籍並居住朴子市達6個月以上市民，3個月內都可向公所申請防疫補助金新台幣1000元。
朴子市公所今天發布新聞稿表示，朴子市公所在全體市民代表的支持下通過「朴子市COVID-19疫情防疫補助發放自治條例」，昨天公告實施。
朴子市長吳品叡表示，自治條例規定自5月26日起，接獲衛生主管機關開立COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「隔離或檢疫通知書」（含確診者），設籍並居住朴子市達6個月以上市民，3個月內都可向公所社會課申請防疫補助金1000元。
吳品叡表示，希望防疫補助措施可提升市民自我防疫量能，平安渡過與病毒共存時期，並呼籲市民出門要戴口罩，環境要常清消，保護自己也保護他人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言