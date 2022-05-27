台南運河沿岸積水原因竟是水閘門感應故障

連日大雨，台南市南區文華里、安平區安億路靠近運河沿岸淹水，議員李啟維表示，主要原因是水利局設計了遠端感應汙水截流閘門開關，但是不知為何原因，下雨之後並沒有打開造成淹水，幾年前也曾發生類似情形實在值得檢討。

南區文華里長李秉樺表示，這次的淹水並不是因為排水溝不通造成，而是汙水簡易截流閘門沒有打開造成，他們希望水利局應多加注意避免再次發生。

李啟維指出，連日梅雨下大雨，台南局部地區積水，在南區運河沿岸一帶淹水，已要求水利局應加強汙水閘門遠端感應管理，避免因為故障失能，下雨閘門未即時開造成路面積水。

水利局汙水養護科長石國宏表示，當天因為感應接觸不良，委外操作現場人員發現前往打開閘門已有路面積水現象，依契約要求天候不良時要提前因應，已要求代操作廠商確實改進，避免再發生相關情事，同時依據契約規定懲處罰款。