黃偉哲率團到砲兵訓練指揮部勞軍 感謝國軍力挺台南
台南市長黃偉哲今天率團前往陸軍砲兵訓練指揮部，慰勞官兵贈加菜金、台南農產芒果及粽子，另贈台南市籍子弟伴手禮，與在場官兵合影留念，提前祝賀官兵端午佳節愉快，感謝國軍保家衛國辛勞。
陸軍第八軍團指揮官楊海明中將率政戰主任樓偉傑、砲兵訓練指揮部指軍官何建順等接待，感謝黃偉哲「慰勞提升士氣，給隊上官兵們莫大的鼓勵」。
黃偉哲表示，很高興能在佳節前夕探視國軍官兵，特別感謝大家「對台南這塊土地的關懷與協助」，國軍官兵在台南發生登隔熱、地震、颱風期間協助市府防疫及救災，動員大量兵力幫助災後環境復原，讓台南的損失能降到最小，「這份安定的力量，守護著市民們的心，他代表台南市民向國軍致上最高的敬意」，希望這次勞軍能讓國軍弟兄姐妹「感受到滿滿的温暖，祝福大家幸福美滿、佳節愉快」。
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