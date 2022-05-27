黃偉哲率團到砲兵訓練指揮部勞軍 感謝國軍力挺台南

台南市長黃偉哲今天率團前往陸軍砲兵訓練指揮部，慰勞官兵贈加菜金、台南農產芒果及粽子，另贈台南市籍子弟伴手禮，與在場官兵合影留念，提前祝賀官兵端午佳節愉快，感謝國軍保家衛國辛勞。

陸軍第八軍團指揮官楊海明中將率政戰主任樓偉傑、砲兵訓練指揮部指軍官何建順等接待，感謝黃偉哲「慰勞提升士氣，給隊上官兵們莫大的鼓勵」。