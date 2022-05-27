快訊

評／強尼戴普告前妻狗血劇 安柏是被獵殺的「女巫」嗎？

長榮弟弟派徵委託書先練兵？ 揪娜路彎老董決戰長榮鋼

柯文哲兒子確診盜汗發冷不只送急診 數度欲倒急召119

補不足！虎尾圖書館打造線上學習專區 持這張卡就能用

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮立圖書館今天調度10部電腦，打造線上學習專區，專供學生遠距使用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮立圖書館今天調度10部電腦，打造線上學習專區，專供學生遠距使用。記者陳苡葳／攝影

雲林縣昨天宣布延長高中以下學生遠距教學到6月2日，有些選擇在家學習的學生，可能因家中設備不足有所需求，虎尾鎮立圖書館今天調度10部電腦，專供學生線上學習使用，虎尾鎮長丁學忠說，只要憑借閱證就可以向櫃檯申請，在上課時段使用，無任何時間限制。

疫情持續升溫，縣轄高中以下各級學生全面線上學習，昨其他鄉鎮有學生因設備不夠用，而到圖書館借電腦上課的情形，虎尾鎮立圖書館考量鎮內學生可能也會有類似需求，緊急調度10部電腦、架設網路線等打造線上學習專區，學子持借閱證登記就能使用。

虎尾圖書館長翁奭彰說，圖書館取消周一休館日，5月30日正常開放，也把英語學習專區改為線上學習專區，10部電腦都將供作學童遠距教學，周一至周五上午8點至12點、下午1點至5點開館期間，都能向工作人員辦理登記，也有專人協助操作，建議來館前可事先打電話詢問空位，避免白跑。

丁學忠說，全縣高中職以下到幼兒園遠距教學延至6月2日，但有些學童家中可能沒有網路或網路頻寬不足，甚至沒有電腦、平板等可線上學習設備，圖書館希望彌補資源不足，讓孩子學習不中斷，且將視孩子申請情況與需求，增加網路頻寬等相關軟硬體設備，盡可能滿足孩子上課需求。

有線上學習需求的學子，憑雲林縣虎尾鎮立圖書館的借閱證，就可向櫃檯登記使用電腦，上課時段無任何時間限制。記者陳苡葳／攝影
有線上學習需求的學子，憑雲林縣虎尾鎮立圖書館的借閱證，就可向櫃檯登記使用電腦，上課時段無任何時間限制。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮立圖書館今天調度10部電腦、架設網路線等打造線上學習專區，供有需要的學子遠距上課使用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮立圖書館今天調度10部電腦、架設網路線等打造線上學習專區，供有需要的學子遠距上課使用。記者陳苡葳／攝影

圖書館 遠距教學 幼兒園

延伸閱讀

18縣市高中以下遠距教學 延到下周

國小童到土庫圖書館借電腦上課 館方這一舉動網友讚翻

不斷更新／新北最慢27日決定 20縣市宣布遠距教學再延長一周

桃園高國中遠距教學續辦1周 已借出8000台平板學生用

相關新聞

開車注意！5月30-31日國1斗南交流道北入環道夜間封閉

國道1號斗南交流道往斗南方向北上入口環道，因施作路面刨鋪工程，5月30、31日晚間9點至隔日清晨6點封閉，請駕駛人留意，...

補不足！虎尾圖書館打造線上學習專區 持這張卡就能用

雲林縣昨天宣布延長高中以下學生遠距教學到6月2日，有些選擇在家學習的學生，可能因家中設備不足有所需求，虎尾鎮立圖書館今天...

南投荔枝龍眼受災農民虧損 農糧署今勘災公告現金救助

南投縣種植荔枝面積1344公頃，今年3月受霪雨影響，傳出結果不良情形，結果率不及三成，嚴重影響農民生計，近日連續大雨，產...

輕症沒關懷沒投藥如待「太平間」 嘉縣藍議員籲招志工

新冠肺炎防疫持續3年，本土疫情大爆發，確診人數增加，防疫工作繁重，基層衛生所人員、公衛護士，忙得人仰馬翻，沒空休息休假，...

梅雨引發稻穗熱病蟲害 嘉義縣部分稻穗空包彈農民叫苦

嘉義縣一期稻作進入結穗期，下月收割，連日梅雨，太保等鄉鎮市稻田，陸續傳出不結穗「空包彈」受害現象，立委蔡易餘接獲陳情，昨...

台南8場館完成光電 年供電量可供377戶

台南市教育局在校園推動光電，除利用教室屋頂、停車場、球場等場所設置太陽光電系統，最近在8處大型體育場館設置，已完工及併聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。