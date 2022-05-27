補不足！虎尾圖書館打造線上學習專區 持這張卡就能用
雲林縣昨天宣布延長高中以下學生遠距教學到6月2日，有些選擇在家學習的學生，可能因家中設備不足有所需求，虎尾鎮立圖書館今天調度10部電腦，專供學生線上學習使用，虎尾鎮長丁學忠說，只要憑借閱證就可以向櫃檯申請，在上課時段使用，無任何時間限制。
疫情持續升溫，縣轄高中以下各級學生全面線上學習，昨其他鄉鎮有學生因設備不夠用，而到圖書館借電腦上課的情形，虎尾鎮立圖書館考量鎮內學生可能也會有類似需求，緊急調度10部電腦、架設網路線等打造線上學習專區，學子持借閱證登記就能使用。
虎尾圖書館長翁奭彰說，圖書館取消周一休館日，5月30日正常開放，也把英語學習專區改為線上學習專區，10部電腦都將供作學童遠距教學，周一至周五上午8點至12點、下午1點至5點開館期間，都能向工作人員辦理登記，也有專人協助操作，建議來館前可事先打電話詢問空位，避免白跑。
丁學忠說，全縣高中職以下到幼兒園遠距教學延至6月2日，但有些學童家中可能沒有網路或網路頻寬不足，甚至沒有電腦、平板等可線上學習設備，圖書館希望彌補資源不足，讓孩子學習不中斷，且將視孩子申請情況與需求，增加網路頻寬等相關軟硬體設備，盡可能滿足孩子上課需求。
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