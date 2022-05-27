開車注意！5月30-31日國1斗南交流道北入環道夜間封閉

國道1號斗南交流道往斗南方向北上入口環道，因施作路面刨鋪工程，5月30、31日晚間9點至隔日清晨6點封閉，請駕駛人留意，提前規畫改道路線。

雲林縣政府工務處表示，配合高公局中區養護工程分局辦理「111年國道1號大雅至大林路段瀝青混凝土路面整修工程」，國道1號斗南交流道往斗南方向北上入口環道將分別暫時封閉2天各9小時。

該路段將實施交通管制，工務處提醒，請經過車輛依循指示牌及工程施工單位導引牌說明行駛，也會有管制人員在現場指引，務必減速慢行通過。

工務處說，原定要從虎尾往斗南方向北上入口環道的車輛，施工時段請改直行大業路，至中油加油站路口迴轉，往國道1號北上入口匝道行駛。

工務處指出，該區域將有可變標誌顯示路段資訊，供駕駛人參考並即時應變，相關資訊也可撥路況報導專線168、路況查詢專線1968、收聽警察廣播電台或至高速公路局官方網站了解最新施工路況。