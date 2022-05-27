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輕症沒關懷沒投藥如待「太平間」 嘉縣藍議員籲招志工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員林于玲針對防疫工作質詢衛生局長趙紋華。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員林于玲針對防疫工作質詢衛生局長趙紋華。記者魯永明／翻攝

新冠肺炎防疫持續3年，本土疫情大爆發，確診人數增加，防疫工作繁重，基層衛生所人員、公衛護士，忙得人仰馬翻，沒空休息休假，嘉義縣議會國民黨團議員王啟澧、林于玲、李國勝、詹琬蓁，上午趁衛生局長趙紋華工作報告結束，輪流質詢，批防疫讓衛生所人員無法負荷，要求招募志工分擔輪替。

王啟澧、林于玲說，本土疫情爆發，防疫工作加重，基層鄉鎮市衛生所要打疫苗、處理確診者求助等工作，隨著確診人數不斷增加，忙到無法兼顧家庭，衛生局下令，基層衛生所就要執行，他們要求趙紋華妥適部署人力，大家防疫辛苦，要忙得讓人民感受有代價。

林于玲說，衛生所人員忙到沒空接聽電話，他要求衛生局招募志工，分擔輪替，讓衛生所人員有喘息，有輕症患者被安置集中檢疫所，沒有關懷電話、沒有投藥，讓患者感受如同「太平間」，讓人害怕。

李國勝表示，快篩視同確診，有人快篩陽，拿篩劑到診所求醫，讓排隊長輩擔心染疫，他批中央防疫做得爛，地方防疫宣導不夠，鄉村長輩很多，許多老人不拿手機、不上網，快篩陽不知如何到診所求醫。議員詹琬蓁要求縣府調派占各局處人事缺額，替縣長跑行程的秘書，協助分擔防疫工作。

趙紋華說，防疫工作大家都很辛苦，尤其基層衛生所工作更重，感謝大家，縣轄74家診所有治療確診者，診所及防疫資料放置衛生局網站，並錄音做廣播，在鄉下播放宣傳。

嘉義縣議員詹琬蓁針對防疫工作質詢衛生局長趙紋華。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁針對防疫工作質詢衛生局長趙紋華。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員李國勝針對防疫工作質詢衛生局長趙紋華。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員李國勝針對防疫工作質詢衛生局長趙紋華。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員王啟澧針對防疫工作(右)質詢衛生局長趙紋華(左)。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員王啟澧針對防疫工作(右)質詢衛生局長趙紋華(左)。記者魯永明／翻攝

衛生所 衛生局

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