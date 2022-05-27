輕症沒關懷沒投藥如待「太平間」 嘉縣藍議員籲招志工

新冠肺炎防疫持續3年，本土疫情大爆發，確診人數增加，防疫工作繁重，基層衛生所人員、公衛護士，忙得人仰馬翻，沒空休息休假，嘉義縣議會國民黨團議員王啟澧、林于玲、李國勝、詹琬蓁，上午趁衛生局長趙紋華工作報告結束，輪流質詢，批防疫讓衛生所人員無法負荷，要求招募志工分擔輪替。

王啟澧、林于玲說，本土疫情爆發，防疫工作加重，基層鄉鎮市衛生所要打疫苗、處理確診者求助等工作，隨著確診人數不斷增加，忙到無法兼顧家庭，衛生局下令，基層衛生所就要執行，他們要求趙紋華妥適部署人力，大家防疫辛苦，要忙得讓人民感受有代價。

林于玲說，衛生所人員忙到沒空接聽電話，他要求衛生局招募志工，分擔輪替，讓衛生所人員有喘息，有輕症患者被安置集中檢疫所，沒有關懷電話、沒有投藥，讓患者感受如同「太平間」，讓人害怕。

李國勝表示，快篩視同確診，有人快篩陽，拿篩劑到診所求醫，讓排隊長輩擔心染疫，他批中央防疫做得爛，地方防疫宣導不夠，鄉村長輩很多，許多老人不拿手機、不上網，快篩陽不知如何到診所求醫。議員詹琬蓁要求縣府調派占各局處人事缺額，替縣長跑行程的秘書，協助分擔防疫工作。