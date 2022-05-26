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黃敏惠施政滿意度躍升五星 「要讓嘉義市不被遺忘」

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右二）在媒體的縣市長施政滿意度調查，今年首獲5星肯定，尤其「環保」、「醫療衛生」項目高居全國第1。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）在媒體的縣市長施政滿意度調查，今年首獲5星肯定，尤其「環保」、「醫療衛生」項目高居全國第1。圖／嘉義市政府提供

國民黨提名拚連任的嘉義市長黃敏惠，在遠見雜誌的縣市長施政滿意度調查，今年首獲5星肯定，滿意度達80.7%、比去年成長7.2個百分點；施政8大面向表現滿意度也77.8%、年增2.6%，高居全台第3。黃敏惠說，要讓「嘉義市不要被遺忘」，後續還有1座山要繼續努力，不斷突破。

黃敏惠表示，過去都4.5顆星，今年首次拿到5顆星，是大家團結共同努力成果，不會滿於現狀，好還要更好，都要繼續提升，不會以此滿足；一路走來如同登山，要很用心、團結才能找回嘉市的光榮感，要讓「嘉義市不要被遺忘！」但就算登頂後，後續還有1座山要繼續努力、不斷突破，也會打好防疫這一仗，「安民心」是市府團隊責無旁貸。

黃敏惠說，採分區開發、多頭並進，以鐵路高架化縫合都市、西區大發展，鄰近縣市產業園區的發展，對嘉市來說是危機也是轉機，會發揮優勢，磁吸周邊區域人口，不管是生活、教育、觀光、消費，「來到嘉義市，就是好生活！」

依這次縣市長調查結果，嘉市在施政8大面向的滿意度，成績有上升的項目，包括「教育」、「環保」、「道路與交通」、「醫療衛生」、「觀光休閒」、「經濟與就業」，都是全國前段班，尤其「環保」、「醫療衛生」高居第1，且「經濟與就業」大幅提升9.9%。

市府指出，團隊重視各項環保議題，今年於湖子內動土的底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場，廢棄物可妥善處理、大幅減少廢棄物產生；大溪厝水環境教育園區再造，是嘉市第1座兼具水質淨化、生態保育、環境教育及休閒遊憩之多功能場域，榮獲2022公共建築景觀類建築園冶獎；YouBike2.0 及市區電動公車落實節能減碳目標，均是SDGs永續發展重要的指標。

醫療衛生部分，市府說嘉市擔負雲嘉嘉醫療中心角色，對於疫情用淺顯易懂的語言、圖卡及直播，協助市民獲取疫情新知，另也與多家醫療院所合作，精準迅速提供疫苗施打、篩檢服務，是台灣本島疫情最輕微的地方。

嘉義市長黃敏惠在媒體的縣市長施政滿意度調查，今年首獲5星肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠在媒體的縣市長施政滿意度調查，今年首獲5星肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠在媒體的縣市長施政滿意度調查，今年首獲5星肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠在媒體的縣市長施政滿意度調查，今年首獲5星肯定。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 疫情

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