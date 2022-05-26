聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市軍輝橋將拆除新建 做2便道再開拆、預計2024完工
橫跨八掌溪的台18線阿里山公路軍輝橋，為嘉市區通往阿里山要道，1960年興建、1980年加寬建2代橋，為「老背少」舊橋，且部分沈箱基礎已裸露，公路總局第五區養護工程處斥資9.7億拆掉重建；市長黃敏惠等人今動土祈福，橋的兩側先各做1個便橋後，明年6月開拆，新橋預計2024年10月完工。
五工處表示，新橋會從276公尺增至295公尺，直接跨越深槽河道，提升橋梁安全度，橋墩減少也增加通水斷面；橋寬自21公尺變25公尺，配置雙向各2個車道、1個慢車道，還有左轉專用道，及兩側有2.5公尺寬人行道。
五工處長謝哲雄說，不論1代或2代橋都超過40年，位於河道深槽區，沉箱基礎更嚴重裸露，2018年8月間軍輝橋還因豪雨封橋，目前不符河川治理計畫的長度，原本規畫分半施工，改為一併拆除重建，因工法改變、物料上漲，預算從7億多元追加到9億7000多萬。
謝哲雄表示，會先於軍輝橋的上游與下游，各興建1座便橋，都10公尺寬有快、慢兩車道，完成後預計明年6月，才會開拆原橋改建，降低交通衝擊。
黃敏惠指出，軍輝橋位置最早為白鷺橋，為古諸羅8景之一「鷺橋跨浪」，1959年遭八七水災沖毀，1960年建造第1代軍輝橋，1980年拓寬橋面、將橋墩加固，2009年又維修橋面伸縮縫、照明設備等，而當年八八風災使全市聯外7座橋全封，是史上首次，令人思考極端氣候要永續經營，陸續改建華興橋、盧山橋，軍輝橋改建能解決通洪斷面不足、橋梁老舊安全疑慮，盼增進公路網路運作效率，帶動產業觀光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言