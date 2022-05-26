立委陳以信爭取國道3號設新市指標 到南科免走錯

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委陳以信爭取國道3號新化系統交流道增設新市指標，避免要到南科的用路人走錯路。圖／陳以信提供
立委陳以信爭取國道3號新化系統交流道增設新市指標，避免要到南科的用路人走錯路。圖／陳以信提供

國道3號台南市新化系統交流道處缺乏前往新市區的標示，常造成要到南科的用路人錯過交流道，必須再繞一大圈，經國民黨籍立委陳以信爭取，交通部已同意設置新市路標，下月中旬前完成設置。

陳以信說，台南市議員林燕祝向他反映這一問題，他經常到台南，開車也發現到新化系統交流道出口前，缺乏前往新市區的標示，導致許多要去南科的用路人，容易錯過交流道。

為此，他質詢交通部，要求在新化交流道出口匝道增設前往新市的指示標誌，好讓用路人更方便，交通部已回文，6月15日前會在新化交流道增設新市路標，完工後，走國道3號前往台南科學園區，將更容易找到正確方向，不致開過頭，浪費時間。

他說，先前在國道1號台南系統交流道，也有類似路標不明狀況，交通部高公局就是透過增設指示標誌改善。

台南 交通部 國道

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