雲林麥寮橋頭路刨鋪 張麗善：還鄉親一條平整的路

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉橋頭路路面不平，縣長張麗善等人今天現勘，並說明縣府將斥資460萬元刨鋪路面，還給民眾平順道路。記者黃于凡／翻攝
雲林縣麥寮鄉橋頭路路面不平，縣長張麗善等人今天現勘，並說明縣府將斥資460萬元刨鋪路面，還給民眾平順道路。記者黃于凡／翻攝

雲林縣麥寮橋頭路連結省道台17線與台61線等幹道，是來往麥寮都市計畫區與橋頭村的重要道路，因年久失修，路面龜裂，加上管線單位開挖修補，道路坑洞影響交通安全，縣長張麗善今天現勘並說明縣府將斥資460萬元推動改善工程，將刨鋪路面500公尺，寬度為10至14公尺，並將人手孔下地，8月開工，10月底前完工。

張麗善由縣府工務處長汪令堯、麥寮鄉長蔡長昆、縣議員吳蕙蘭、橋頭村長許欽煌等人陪同現勘，張麗善說，橋頭路路面不平整，AC粒料落掉、龜裂，已造成鄉親極大不便及危險性，經蔡長昆、吳蕙蘭等人陳情，縣府編列預算重新鋪設路面，還給鄉親一條平整安全的道路。

蔡長昆表示，橋頭路是麥寮都市計畫區與橋頭村的重要道路，因鄰近六輕工業區，車流量大，重車頻繁輾壓路面，加速路面龜裂及沉陷，路面崎嶇不平。許欽煌也說，這2年自來水公司更換管路，挖路又重填，也造成路面龜裂、高低不平，影響行車安全。

汪令堯表示，橋頭路連總長約500公尺，計畫刨鋪路面及人手孔下地，預計8月動工，約需40個工作天，10月底前就能完工。

雲林縣麥寮鄉橋頭路路面不平，縣長張麗善（前排左三）等人今天現勘，並說明縣府將斥資460萬元刨鋪路面，還給民眾平順道路。記者黃于凡／翻攝
雲林縣麥寮鄉橋頭路路面不平，縣長張麗善（前排左三）等人今天現勘，並說明縣府將斥資460萬元刨鋪路面，還給民眾平順道路。記者黃于凡／翻攝
雲林縣麥寮鄉橋頭路路面不平，縣長張麗善（左二）今天現勘並說明縣府將斥資460萬元刨鋪路面，還給民眾平順道路。記者黃于凡／翻攝
雲林縣麥寮鄉橋頭路路面不平，縣長張麗善（左二）今天現勘並說明縣府將斥資460萬元刨鋪路面，還給民眾平順道路。記者黃于凡／翻攝

張麗善 都市計畫 雲林

延伸閱讀

疫情延燒 雲林縣延長實施遠距教學至6月2日

雲林兒童BNT來了！可在學校或110間醫療院所預約接種

雲林莿桐鄉興中橋今天動工 張麗善：有想法就有辦法

雲林縣長張麗善同住家人確診 即日起居隔「3+4」

相關新聞

嘉市軍輝橋將拆除新建 做2便道再開拆、預計2024完工

橫跨八掌溪的台18線阿里山公路軍輝橋，為嘉市區通往阿里山要道，1960年興建、1980年加寬建2代橋，為「老背少」舊橋，...

雲林西螺大王椰子被吹倒 路旁休旅車「這原因」逃一劫

雲林縣今日受鋒面影響有強降雨情形，西螺鎮下午颳起一陣陣狂風，下午2點多延平老街第一銀行外的大王椰子樹被狂風吹倒，橫躺馬路...

南市技職博覽會改線上 生涯探索不中斷

台南市技職博覽會原定今、明在在遠東科大舉辦，因疫情改線上，教育局表示，今年與合作的高中職、科大、廠商共同成立E化技職博覽...

好事多磨！這座紀念圖書館11次流標 終盼得11月底開館

歷經11次流標，台南市白河區張慶芳紀念圖書館經2年多施工，預計今年7月底完工，11月底開館，地方以好事多磨欣慰說，盼望多...

想到台積電工作嗎？台南4場線上徵才說明會先上網報名

台南市勞工局表示，重大投資案廠商台積電將於5月31日下周二、6月2日下周四晚上8時至9時，6月8日下下周三、6月10日下...

台塑結合紅十字會端午傳愛 送禮金、防疫品兼顧健康

疫情進入社區，許多家庭的經濟受衝擊，造成獨居老人與身障者的照顧壓力倍增，弱勢戶首當其衝，收入短少，健康也面臨威脅，陷於雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。