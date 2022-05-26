雲林麥寮橋頭路刨鋪 張麗善：還鄉親一條平整的路

雲林縣麥寮橋頭路連結省道台17線與台61線等幹道，是來往麥寮都市計畫區與橋頭村的重要道路，因年久失修，路面龜裂，加上管線單位開挖修補，道路坑洞影響交通安全，縣長張麗善今天現勘並說明縣府將斥資460萬元推動改善工程，將刨鋪路面500公尺，寬度為10至14公尺，並將人手孔下地，8月開工，10月底前完工。

張麗善由縣府工務處長汪令堯、麥寮鄉長蔡長昆、縣議員吳蕙蘭、橋頭村長許欽煌等人陪同現勘，張麗善說，橋頭路路面不平整，AC粒料落掉、龜裂，已造成鄉親極大不便及危險性，經蔡長昆、吳蕙蘭等人陳情，縣府編列預算重新鋪設路面，還給鄉親一條平整安全的道路。

蔡長昆表示，橋頭路是麥寮都市計畫區與橋頭村的重要道路，因鄰近六輕工業區，車流量大，重車頻繁輾壓路面，加速路面龜裂及沉陷，路面崎嶇不平。許欽煌也說，這2年自來水公司更換管路，挖路又重填，也造成路面龜裂、高低不平，影響行車安全。