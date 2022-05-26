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雲林西螺大王椰子被吹倒 路旁休旅車「這原因」逃一劫
雲林縣今日受鋒面影響有強降雨情形，西螺鎮下午颳起一陣陣狂風，下午2點多延平老街第一銀行外的大王椰子樹被狂風吹倒，橫躺馬路中央，壓到路旁變電箱及一輛休旅車，造成休旅車車頭毀損，西螺派出所與鎮公所清潔隊人員立刻到場鋸樹，在下午3點25分恢復通車。
第一銀行外10米高大王椰子樹今天下午被狂風吹倒，議員李明哲、西螺派出所副所長陳境達及鎮公所清潔隊員立刻到場，由鋸樹工人迅速鋸成數段，另一棵未倒的椰子樹也一併移除，防止再次無預警倒下，並由清潔隊調派吊掛機，在下午3點25分完成清運恢復通車。
李明哲說，這棵10米高大王椰子樹是西螺天然地標，佇立在第一銀行前已逾60餘年，可惜今天下午被強陣風吹倒，幸好椰子樹先壓到變電箱才壓到休旅車，休旅車只有車頭部分毀損，且無任何人員傷亡。
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