餐飲業救命錢 南市結合工會設30處諮詢站協助申請補助
為協助台南市餐飲業者申請經濟部「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助方案」，台南市長黃偉哲指示相關單位要主動出擊，提供業者需要的輔導協助。市政經發局除設立專線諮詢服務外，也媒合台南市餐飲公(工)會、台南市中小企業榮譽指導員協進會及商圈協會設置30處諮詢站，協助餐飲業者申辦補助。
黃偉哲表示，經濟部的補助計畫申請踴躍，台南市業者的申請速度也相當快，目前為止已有300件通過申請，但還是有許多受影響業者，對於申請相關資訊不了解，需要政府的主動輔導協助，除了設立專線、諮詢站，也請經發局以及相關餐飲公(工)會、中小企業組織持續主動出擊，幫助更多業者度過疫情，繼續發光發熱。
經發局長陳凱凌表示，只要是有實體店面，且有公司、商業登記或稅籍登記的餐飲業者，提出包含優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等優惠促銷方案，經濟部就會依業者所列資料提供行銷方案經費支出50%的補助，有開立統一發票之業者，每家最高可申請10萬元補助；免開立統一發票小規模之業者，每家最高可申請2萬元之補助。
餐飲店家如有申請疑問，基於防疫因素，可先電洽06-2982781專線洽詢，洽詢時間為周一至周五8點30分至17點30分，如無法解決申請問題，可就近洽詢各諮詢站，諮詢站地點將會公布於經發局臉書專頁「經濟情報讚」請符合資格的店家把握自身權益，盡速提出申請。
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