南市技職博覽會改線上 生涯探索不中斷

台南市技職博覽會原定今、明在在遠東科大舉辦，因疫情改線上，教育局表示，今年與合作的高中職、科大、廠商共同成立E化技職博覽會網站，除蒐集16個職群、29所高中職及技職院校相關升學資訊外，更邀請11家廠商、觀光工廠提供產業簡介資料，讓學生線上瀏覽，以利決定生涯方向。

市長黃偉哲表示，推動技職教育是市府的重要教育政策，希望透過多元的性向試探與職業體驗，讓學生多點探索自己興趣的機會，少走一點冤枉路。南市技職博覽會已辦理7屆，但連續3年受疫情影響，許多實體活動都轉化成線上辦理，也相繼推出技職宣導手冊及宣傳影片，宣傳方式愈來愈多。

今年因應國中小停止實體課程，立即改為線上博覽會，讓學生能兼顧防疫及職業探索，且線上博覽會不受人數、時間、地理位置限制，還能重複瀏覽，效益擴大，更符合多元宣導的目的。

教育局長鄭新輝表示，線上技職博覽會的內容，除了職群及對應科系的介紹外，也邀請台灣金屬創意館創辦人郭治華以講座影片方式暢談生涯決擇的心路歷程，也加入技職漫畫以及觀光工廠相關影片資訊，鼓勵學生發掘技藝性向。

自5月23日起停止實體課程以來，為提供各校宣導平台，也提供宣傳影片，讓學生能夠自由瀏覽，進一步了解未來可能就讀的學校。「2022台南市E化技職博覽會」網站內容包括技職教育成果手冊、宣傳影片及動畫、職群與學校特色介紹及技職達人講座影片，網址：https://tctee.tn.edu.tw/