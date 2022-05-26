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好事多磨！這座紀念圖書館11次流標 終盼得11月底開館

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲等人巡視圖書館內施工進度。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲等人巡視圖書館內施工進度。記者謝進盛／攝影

歷經11次流標，台南市白河區張慶芳紀念圖書館經2年多施工，預計今年7月底完工，11月底開館，地方以好事多磨欣慰說，盼望多年終於等到這一刻了。

出身白河的日大漁業集團董事長張志育，2016年11月26日以父親張慶芳名義捐贈1億元興建紀念圖書館，不過招標過程多舛，歷經11次流標，2019年11月順利招標，目前工程進度已達97%，預計今年7月底完工，11月底開館啟用。

台南市長黃偉哲上午前往視察，聽取建築師導覽介紹，了解圖書館分齡分眾空間及服務規劃，市議員沈家鳳、李宗翰、張世賢、劉米山、蔡育輝也出席關心進展。

文化局長葉澤山說，張慶芳紀念圖書館基地位於白河國小校園北側，總樓地板面積約2200平方公尺，為地上3層建築物，1樓為樂齡區、兒童區、親子視聽區及大階梯活動區，2樓為主題書區、年度新書、青少年區、個人視聽區及大型會議室，3樓為開架閱覽區。建築以「蓮田上的知識方舟」為設計概念，船乘載豐富漁產，滋養大眾，象徵捐贈者張慶芳的精神傳承，圖書館就像是乘載知識與智慧的方舟，將成為白河區的學習、藝文及休閒中心。

黃偉哲表示，張慶芳紀念圖書館是白河地區眾所期待的公共建設，感謝張志育熱心捐贈，新館成立，不只是各年齡層讀者的共同書房，也是民眾散步休憩好地方，推廣閱讀是圖書館的使命，閱讀可以讓孩子學習獨立思考及解決問題能力，打造南市成為書香城市。

張慶芳紀念圖書館建物外觀。記者謝進盛／攝影
張慶芳紀念圖書館建物外觀。記者謝進盛／攝影
經11次流標，台南白河張慶芳紀念圖書館預估今年7月完工，11月開館。記者謝進盛／攝影
經11次流標，台南白河張慶芳紀念圖書館預估今年7月完工，11月開館。記者謝進盛／攝影

圖書館 白河 建築

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