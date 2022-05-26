想到台積電工作嗎？台南4場線上徵才說明會先上網報名

台南市勞工局表示，重大投資案廠商台積電將於5月31日下周二、6月2日下周四晚上8時至9時，6月8日下下周三、6月10日下下周五的中午12時至下午1時，辦理4場「技術員徵才線上說明會」，讓求職民眾了解職缺工作內容及公司薪酬福利，說明會中並安排員工經驗分享及線上QA。

勞工局表示，台積電位居全球半導體龍頭地位，是許多求職者嚮往的企業，歡迎求職朋友踴躍報名參加。

勞工局說，卻參加台積電線上說明會的求職者請事先預約報名，並於想參加的場次前3天上網( https://pse.is/47qwxj )登錄，完成報名作業，台積電將於說明會前1天以電子郵件方式通知報名者，如求職者擬參加5月31日線上說明會，最遲應於5月27日前上網報名，系統將於5月30日發送活動網址，以利求職者參加線上說明會。

勞工局職訓就服中心今天也在安定海寮社區活動中心辦理徵才活動，現場提供群創光電、能元科技、南寶樹脂、梁鑫實業、群緯環保等多家廠商，共計325個職缺，協助就業媒合；另預計於6月1日永華市政中心10樓禮堂、6月4日善化區文康育樂中心辦理徵才活動，詳細活動資訊可洽(06)6330820。

職訓就服中心梁偉玲表示，暑假將至，為協助在學青年就業，希望透過暑假打工的模式，讓更多青年學子了解台南在地產業，勞工局陸續辦理「暑期工讀」相關徵才活動，以促進青年提前接觸職場，累積職場經驗，畢業後留才台南穩定就業，預定6月4日於善化區文康育樂中心辦理「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，歡迎求職民眾踴躍前往參加。

勞工局長王鑫基表示因應疫情，求職民眾也可運用台南工作APP查詢職缺、線上投遞履歷，另外也推出遠距求職服務，讓求職者也能透過視訊工具面試、找工作。