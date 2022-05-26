快訊

直播／全民快篩陽即確診首日上路 指揮中心下午2時記者會

男童家中沒電腦帶弟去圖書館遠距上課 館員「1舉動」被讚爆：好暖

單方面證實「接收」惹怒華夏科大 台科大道歉「盼獲諒解」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想到台積電工作嗎？台南4場線上徵才說明會先上網報名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台積電台南技術員線上徵才將舉辦4場說明會。圖／勞工局提供
台積電台南技術員線上徵才將舉辦4場說明會。圖／勞工局提供

台南勞工局表示，重大投資案廠商台積電將於5月31日下周二、6月2日下周四晚上8時至9時，6月8日下下周三、6月10日下下周五的中午12時至下午1時，辦理4場「技術員徵才線上說明會」，讓求職民眾了解職缺工作內容及公司薪酬福利，說明會中並安排員工經驗分享及線上QA。

勞工局表示，台積電位居全球半導體龍頭地位，是許多求職者嚮往的企業，歡迎求職朋友踴躍報名參加。

勞工局說，卻參加台積電線上說明會的求職者請事先預約報名，並於想參加的場次前3天上網( https://pse.is/47qwxj )登錄，完成報名作業，台積電將於說明會前1天以電子郵件方式通知報名者，如求職者擬參加5月31日線上說明會，最遲應於5月27日前上網報名，系統將於5月30日發送活動網址，以利求職者參加線上說明會。

勞工局職訓就服中心今天也在安定海寮社區活動中心辦理徵才活動，現場提供群創光電、能元科技、南寶樹脂、梁鑫實業、群緯環保等多家廠商，共計325個職缺，協助就業媒合；另預計於6月1日永華市政中心10樓禮堂、6月4日善化區文康育樂中心辦理徵才活動，詳細活動資訊可洽(06)6330820。

職訓就服中心梁偉玲表示，暑假將至，為協助在學青年就業，希望透過暑假打工的模式，讓更多青年學子了解台南在地產業，勞工局陸續辦理「暑期工讀」相關徵才活動，以促進青年提前接觸職場，累積職場經驗，畢業後留才台南穩定就業，預定6月4日於善化區文康育樂中心辦理「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，歡迎求職民眾踴躍前往參加。

勞工局長王鑫基表示因應疫情，求職民眾也可運用台南工作APP查詢職缺、線上投遞履歷，另外也推出遠距求職服務，讓求職者也能透過視訊工具面試、找工作。

求職 勞工局 台南

延伸閱讀

台股盤中翻黑 台積電無力、車用零組件逆勢走揚

聯電台積電利多不斷 股價兩樣情

台股開盤上漲24點 台積電開盤下跌1元

鴻家軍帶頭 台股上「萬六」

相關新聞

想到台積電工作嗎？台南4場線上徵才說明會先上網報名

台南市勞工局表示，重大投資案廠商台積電將於5月31日下周二、6月2日下周四晚上8時至9時，6月8日下下周三、6月10日下...

台塑結合紅十字會端午傳愛 送禮金、防疫品兼顧健康

疫情進入社區，許多家庭的經濟受衝擊，造成獨居老人與身障者的照顧壓力倍增，弱勢戶首當其衝，收入短少，健康也面臨威脅，陷於雙...

發生職災求助無門？台南市勞工局與成大共組團隊助勞工

台南市勞工局目前職業災害勞工個案主動服務計畫 (FAP）設置7位職災個案管理員，針對職災勞工進行全方面的照顧，並結合許多...

台南8處體育場館變身光電 減少的碳排量如種近7萬棵樹

台南市教育局除推動校園光電球場，也針對8處體育場所設置太陽光電，目前已全數完成設置及併聯掛表，年發電量156萬7971度...

斥逾2.44億 東山咖啡公路5道路平整明年完工

台南市政府獲交通部公路總局核定2.44億元，將東山咖啡公路市道175線等5條道路路平改善，目前已進入規畫設計約112年完...

台南藏金閣拍賣有驚喜 懷舊藤椅、梳妝台穿越時空

台南市環保局藏金閣28日舉行家具及腳踏車拍賣活動，這次有多件珍品家具加入拍賣，有梳妝台、藤椅、藤桌，還有高等級的避震登山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。