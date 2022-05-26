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台塑結合紅十字會端午傳愛 送禮金、防疫品兼顧健康

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡／雲林即時報導
台塑麥寮管理部協理蔡建代表和紅十字會人員深入社區把禮金和防疫清潔品送給千餘戶低收戶，傳達端午愛心。者蔡維斌／翻攝
台塑麥寮管理部協理蔡建代表和紅十字會人員深入社區把禮金和防疫清潔品送給千餘戶低收戶，傳達端午愛心。者蔡維斌／翻攝

疫情進入社區，許多家庭的經濟受衝擊，造成獨居老人與身障者的照顧壓力倍增，弱勢戶首當其衝，收入短少，健康也面臨威脅，陷於雙重困境。

台塑集團與紅十字會雲林分會合作，端午節前夕，捐贈關懷慰問金及防疫清潔禮盒，發送給六輕廠邊沿海的七個鄉鎮1300多戶低收入戶，並結合紅十字會長照專業人員提供照顧諮詢或轉介服務，攜手照顧偏鄉老弱，為減輕弱勢家庭經滴與防疫共盡心力。

「台塑企業暨勤勞基金會」自2011年起辦理低收入關懷活動不間斷，鑑於疫情肆虐，今年端午節關懷慰問活動，由台塑集團的台塑石化、台灣塑膠工業、南亞塑膠、台灣化學纖維等公司共同捐贈每戶3000元關懷慰問金及防疫禮盒，1300多戶低收入戶受惠，由台塑麥寮管理部協理蔡建樑把愛心送到各社區，讓低收戶感到窩心。

幾位受惠戶說，疫情打工不，收入短少，只靠政府補助，擔心今年端午連粽子都吃不了，幸有台塑企業及時幫助，又送清潔防疫用品，減輕居家感染風險，真貼心。

台塑企業並結合社團法人雲林縣紅十字會社工員、護理師、博愛志工隊與企業專人，到社區關懷低收戶，同時透過紅十字會專業人員提供長期照顧服務諮詢或轉介，讓慰問關懷兼具紓困、防疫及軟性的照顧服務，讓大家感受社會溫暖。

紅十字會 疫情 低收入戶

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