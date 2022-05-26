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台塑結合紅十字會端午傳愛 送禮金、防疫品兼顧健康
疫情進入社區，許多家庭的經濟受衝擊，造成獨居老人與身障者的照顧壓力倍增，弱勢戶首當其衝，收入短少，健康也面臨威脅，陷於雙重困境。
台塑集團與紅十字會雲林分會合作，端午節前夕，捐贈關懷慰問金及防疫清潔禮盒，發送給六輕廠邊沿海的七個鄉鎮1300多戶低收入戶，並結合紅十字會長照專業人員提供照顧諮詢或轉介服務，攜手照顧偏鄉老弱，為減輕弱勢家庭經滴與防疫共盡心力。
「台塑企業暨勤勞基金會」自2011年起辦理低收入關懷活動不間斷，鑑於疫情肆虐，今年端午節關懷慰問活動，由台塑集團的台塑石化、台灣塑膠工業、南亞塑膠、台灣化學纖維等公司共同捐贈每戶3000元關懷慰問金及防疫禮盒，1300多戶低收入戶受惠，由台塑麥寮管理部協理蔡建樑把愛心送到各社區，讓低收戶感到窩心。
幾位受惠戶說，疫情打工不，收入短少，只靠政府補助，擔心今年端午連粽子都吃不了，幸有台塑企業及時幫助，又送清潔防疫用品，減輕居家感染風險，真貼心。
台塑企業並結合社團法人雲林縣紅十字會社工員、護理師、博愛志工隊與企業專人，到社區關懷低收戶，同時透過紅十字會專業人員提供長期照顧服務諮詢或轉介，讓慰問關懷兼具紓困、防疫及軟性的照顧服務，讓大家感受社會溫暖。
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