發生職災求助無門？台南市勞工局與成大共組團隊助勞工

台南市勞工局目前職業災害勞工個案主動服務計畫 (FAP）設置7位職災個案管理員，針對職災勞工進行全方面的照顧，並結合許多民間資源與機構單位共同合作提供協助，職災個管員每季定期與南區成大職業傷病防治中心團隊，針對共同服務的個案、或欲轉介的職災個案狀況進行轉銜後的雙向追蹤討論，提供職災勞工優質完整的服務資源。

勞工局長王鑫基表示，因為職業災害而無法恢復以往勞動力的勞工，常需面臨長時間的醫療復健、經濟壓力及社會適應問題，也使其家庭極易陷入困境的惡性循環；為了不讓職災勞工因而退出職場，造成國家人力資源流失，幫助他們重返職場是政府責無旁貸的責任。

例如長期過勞導致中風傷病或突發身亡的勞工，職業災害認定是重要的社會保障制度，但職災勞工在面對雇主或法令時，經常求助無門。職災個管員針對有認定需求的職災勞工，除了提供即時的心理支持，同時將適時轉介職業傷病防治中心及網路醫院，為職災勞工尋求正確有效的醫療資源；更在職災診斷認定後，提供完善的社會復健資源。每季並定期與南區成大職業傷病防治中心針對轉銜個案情況進行雙向討論交流，共同為職災勞工謀求最佳福祉。

成大職業傷病防治中心主持人吳政龍醫師指出，成大醫院職業及環境醫學部承辦勞動部職業安全衛生署委託辦理南區職業傷病防治中心，依職業傷病罹病前、初患病及慢性期等不同病程提供3段5級的整合預防策略，初段預防可提供勞工各項職業傷病的預防宣導及健康促進，並針對各項職場危害進行特殊保護；次段預防重點則是早期診斷及適當治療；至於末段預防階段，除了積極減少併發症與增進體能，也可能需要思考與殘存症狀共存策略，並適時提供相關社會資源。近年每年平均服務超過4000人次。

提供職業傷病勞工診治多面向之一條龍專業服務，包含：

(1) 預防：與轄區內事業單位或職業工會合作，宣導職業傷病預防觀念。

(2) 診治：針對疑似職業疾病罹病勞工，進行工作現場訪視調查以協助認定是否為職業病；與職業工會合作實施勞保特殊作業健康檢查，早期診斷治療職業疾病；提供職業傷病勞工診斷治療及個案管理服務，並適時轉介相關單位；提供職場有關職業疾病群聚事件之調查並提出改善預防建議。