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台南8處體育場館變身光電 減少的碳排量如種近7萬棵樹

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局在體育場所設置太陽光電，8處場所已完成設置，年發電量156萬7971度。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局在體育場所設置太陽光電，8處場所已完成設置，年發電量156萬7971度。記者鄭惠仁／攝影

台南教育局除推動校園光電球場，也針對8處體育場所設置太陽光電，目前已全數完成設置及併聯掛表，年發電量156萬7971度，可提供377個家戶正常用電量，減少的碳排量約如種了近7萬棵樹。

教育局表示，這8處體育場所有市立田徑場、籃球場、網球場、槌球場、桌球館、體育之心停車場及新營體育園區內的新營風雨籃球場、新營網球場。

市長黃偉哲說，南市1年的日照時數約2500多小時，相關產業鏈也高達270多家，在環境與日照等優異條件下，台南是全台推動太陽光電的最佳城市，未來市府也將持續推動綠電設置，有效利用得天獨厚的環境條件，將綠能產業優勢最大化。

教育局長鄭新輝表示，除了在各級學校設置光電風雨球場，體育處更針對體育園區內的運動場積極評估設置可行性，並保留園區內既有樹木，採取最低侵害的方式，以修枝、樹葉修剪等方式，延續綠蔭景觀，打造園區光電共生計畫。

體育處指出，8處場地發電容量為1192瓩，年度總發電量156萬7971度，以每家戶每月平均用電346度計算，1年約可提供377個家戶正常用電量，更可減少1年835公噸的碳排放量，約相當於6萬9644棵樹1年的碳吸收量，有效減輕環境負擔。未來也將持續響應綠能政策，於新建運動場館同步納入光電設置，除開源並節能，營造更友善的運動場館。

體育 教育局 台南

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