斥逾2.44億 東山咖啡公路5道路平整明年完工

台南市政府獲交通部公路總局核定2.44億元，將東山咖啡公路市道175線等5條道路路平改善，目前已進入規畫設計約112年完成，可望帶動山區觀光發展。

這5條道路都在東山、白河區，台南市長黃偉哲近午前往東山區東原國小前聽取市府工務局簡報，工務局長蘇金安說，東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫，涵蓋區道南99線、南104線、南104-2、南105線及市道175線等5條道路，共約34.85公里，目前皆有路面老化破損、老舊街區人行環境不佳、周邊沿線隙地環境雜亂未妥善規劃等問題。

工務局說，期望藉由這次工程作整體路面改善、沿線隙地活化、危險路口改善等項目；並透過形塑地區特色、完善觀光機能，改善東山、白河區內道路。

而串連周邊景點包括關子嶺風景區、林安森林公園觀光步道、崁頭山步道、東原老街、崁頂福安宮、仙公廟、斑芝花高爾夫俱樂部、仙湖休閒農場、東和蜂文化觀光工廠、碧蓮寺等。

黃偉哲肯定工務局用心，也叮囑工務局團隊務必妥善規畫、發揮巧思，結合在地特色，有效串連東山、白河周邊美景、聚落及產業景點，並與在地作好聯繫溝通，以加速推動工程進行。